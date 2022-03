Kaitseväe luurekeskus: Venemaa kasutas hüperhelikiirusega rakette jõudemonstratsiooniks

"Väga tõenäoliselt lasti aeroballistilist raketti Kinžal jõudemonstratsiooni ja lahingkogemuse saamise eesmärgil. Samas on üldine Vene Föderatsiooni õhuväe aktiivsus viimase kahe ööpäeva jooksul mõnevõrra langenud," kirjutati esmaspäeval luurekeskuse ülevaates.

Aeroballistiline tähendab, et rakett tulistati lennukilt ning tegemist oli hüperhelikiirusega raketiga, täpsustas kaitseväe pressijaoskonna ülem Taavi Karotamm ERR-ile. Selliste rakettide kasutamisele viidati nädalavahetusel ka CNN-is ja ka teistes lääne väljaannetes.

Tahavad värvata vaid 17-18-aastaseid

Väidetavalt on Venemaal ettevalmistamisel kava eelseisva kevadise ja sügisese ajateenistusse kutsumisega värvata ka noorteorganisatsiooni Junarmija 17-18-aastaseid liikmeid seoses vajadusega kompenseerida isikkoosseisu kaotusi. Väidetavalt põhjendatakse seda asjaoluga, et Junarmija liikmed on keskmisest kutsealusest lojaalsemad ja kindlameelsemad. Hetkel ei ole seda informatsiooni siiski õnnestunud täiendavatest allikatest kinnitada, märgib kaitseväe luurekeskus.

Valgevene relvajõudude üksused on sooritanud erinevaid ümberpaiknemisi, kuid teadaolevalt ei ole Ukraina piiri ületanud. Valgevene poliitiline retoorika püüab pigem konfliktist distantseeruda.

Kiievi (põhja) suund

Ööpäeva jooksul on Vene Föderatsiooni üksused olnud staatilised ja tegelenud väekaitse meetmete rakendamisega. Kevadine suurvesi takistab kohati alade läbimist. Suurvesi on lõhkunud ka mitmed Vene Föderatsiooni paigaldatud ajutised sillad, tekitades sellega täiendavaid logistilisi probleeme. Jätkunud on Kiievi mõjutamine täppislöökidega.

Tšernihiv–Kiievi (kirde) suund

Ukraina kindralstaabi teatel on Vene Föderatsiooni üksused antud suunal peatunud ning asunud rajama julgestuspositsioone. Muuhulgas on väidetavalt paigaldatud ka miinivälju.

Harkivi (ida) suund

Jätkub Harkivi ründamine kaudtulega. Teadaolevalt on Vene Föderatsiooni relvajõud koondamas piirkonda täiendavaid suurtükiüksusi.

Sumõ linnavõimud teavitasid 21. märtsi varahommikul ammoniaagilekkest kohalikus keemiatehases. Esialgsetel andmetel on ammoniaagi levimise suund siiski linnast eemale. Lekke asjaolud on täpsustamisel.

Jätkuvad lahingud Izjumi ümbruses. Izjumi vallutamine võimaldaks Vene Föderatsiooni üksustel liikuda Luhanskis olevate Ukraina üksuste tagalasse.

Donetsk–Luhansk suund

Kohalike allikate teatel on Donetski ja Luhanski okupeeritud aladel täiendavalt mobiliseeritud kohalikke elanikke. Nn rahvavabariikide üksused on viimastel päevadel aktiviseerunud ja alustanud rünnakuid Ukraina positsioonide vastu mitmes piirkonnas. Teadaolevalt on hetkel nende rünnakute edu olnud siiski marginaalne.

Mariupolis jätkuvad lahingud. Ukraina riiklikud ja kohalikud võimud on juba enne esmaspäevahommikust tähtaega tagasi lükanud ettepaneku linn vabatahtlikult Vene Föderatsiooni vägedele loovutada. Vene Föderatsioon on ametlikult tunnistanud Musta mere laevastiku ülema asetäitja Andrei Palii surma Mariupolis. Vene Föderatsiooni merevägi on tõenäoliselt nädalavahetuse jooksul Berdjanskisse meritsi transportinud täiendavaid merejalaväe üksusi, mis tõenäoliselt rakendatakse Mariupoli suunal.

Krimmi (lõuna) suund

Mõkolajevi suunas Vene Föderatsiooni pealetung ööpäeva jooksul edenenud ei ole. Samuti puudub info olulistest arengutest Krivi Rihi suunal, märkis kaitseväe luurekeskus oma ülevaates.