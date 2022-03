Venemaa hoiatas USA-d suhete katkemise eest

Venemaa hoiatas esmaspäeval Ameerika Ühendriikide, et president Joe Bideni sõnad president Putini kohta on viinud kahe maa vahelised suhted katkemise äärele.

Vene välisministeerium kutsus esmaspäeval välja USA suursaadiku John Sullivani et esitada talle noot pärast president Bideni ütlust, mille kohaselt ta peab Vladimir Putinit sõjakurjategijaks.

Biden nimetas Putinit sõjakurjategijaks kolmapäeval Valges Majas ajakirjanikega rääkides. "Ma arvan, et ta on sõjakurjategija," ütles USA president. Bideni administratsioon oli seni selle väljendi kasutamist vältinud, ka otseste küsimuste peale.

Vene välisministeerium teatas esmaspäeval, et suursaadik Sullivanile anti teada, et Vene-USA suhted on nende sõnade järel katkemise äärel, edastas Vene välisministeerium.

"Ameerika presidendi sellised avaldused, mis ei ole nii kõrgele riigitegelasele kohased, panevad Vene-USA suhted katkemise äärele," teatas Venemaa. "Hoiatasime, et Venemaa uhtes vaenulik tegevus saab otsustava ja karmi vastuse," lisas ministeerium.

Välisminister Antony Blinken ütles kolmapäeval, et USA uurib põhjalikult, kas Vene väed sihivad teadlikult tsiviilelanikke.

Ukraina on palunud Haagil uurida Venemaa sooritatud sõjakurjategusid.

Valge Maja pressisekretär Jen Psaki sõnul rääkis president südamest ja selle põhjal, mida näeme telepildis, "mis on barbaarsed teod brutaalse diktaatori poolt võõrriiki sisse tungides". Psaki sõnul jätkub Venemaa sooritatud võimalike sõjakurjategude uurimine.