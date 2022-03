Õiguskantsler loobus kuue kuupalga suurusest hüvitisest

Riigikogu otsustas mullu 15. detsembril presidendi ettepanekul nimetada Ülle Madise õiguskantsleri ametisse teiseks ametiajaks.

"Sellega seoses loobun õiguskantsleri seaduse § 14 lõikes 6 sätestatud õigusest saada 31. märtsil lõppeva ametiaja eest hüvitist kuue kuu ametipalga määra ulatuses. Loodan anda ametivande ja asuda uueks ametiajaks ametisse 4. aprillil, mistõttu ei pea sellises olukorras hüvitise vastuvõtmist õiglaseks. Õiguskantsleri seaduse § 14 lõige 6 ei ole kohustav norm, mistõttu võimaldab see mul hüvitisest loobuda," teatas Madise rahandusministeeriumile.

Praegu on õiguskantsleri palk 5753 eurot (1. aprillist tõuseb see 6207 eurole) ehk kuue kuu hüvitise summa olnuks 34 518 eurot.

President tegi mullu 16. novembril ettepaneku nimetada õiguskantsleriks taas Ülle Madise. Kaaskirjas märkis president, et viimased seitse aastat õiguskantsleri ametit väärikalt kandnud Ülle Madise on tugeva akadeemilise tausta ja pikaaegse riigihalduse kogemusega jurist. Varasem töökogemus on tal õigusloome alal justiitsministeeriumis ja riigikogu põhiseaduskomisjonis, samuti on ta töötanud riigikontrolli peakontrolörina ning presidendi õigusnõunikuna.

Ülle Madise teise ametiaja poolt hääletas 63, vastu oli 18 ning erapooletuks jäi üks riigikogu liige. Õiguskantsleri ametiaja pikkus on seitse aastat.