Boris Johnson lubas Ukrainale täiendavat sõjalist abi

Suurbritannia peaminister Boris Johnson ütles neljapäeval pressikonverentsil, et London jätkab Kiievi toetamist ja suurendab relvasaadetisi Ukrainasse.

"Suurbritannia kahekordistab relvasaadetisi, mida London on juba Ukrainale saatnud. See on alles algus. Peame toetama vaba ja demokraatlikku Ukrainat," ütles Johnson.

"Ukraina pole üksi. Me seisame koos Kiievi, Mariupoli, Lvivi ja Donetski inimestega," lubas Johnson.

Johnson lubas Kiievile saata täiendavalt kuus tuhat raketti ja toetada Ukraina relvajõude umbes 30 miljoni euro ulatuses, vahendas The Guardian.

Johnsoni sõnul tõmbab Moskva tuumarelvade kasutamise jutuga tähelepanu kõrvale Ukrainas toimuvast sõjast.

"Moskva üritab seda kujutada kui tuumariikide vastasseisu, kuid see on Venemaa ja Ukraina rahva vahel," ütles Johnson.