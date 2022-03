Von der Leyen: EL ei luba Venemaal sanktsioonidest mööda hiilida

"See oleks ühepoolne otsus ja selge lepingurikkumine," kommenteeris von der Leyen Venemaa nõudmist maksta naftatarnete eest rublades.

"See oleks kaitse hiilida mööda sanktsioonidest. Me ei lase sanktsioonidest mööda hiilida. Aeg, mil energiat sai kasutada meie väljapressimiseks, see on möödas," ütles von der Leyen.

Venemaa president Vladimir Putin käskis Vene gaasi müügi lääneriikidele viia üle rublapõhisele arveldamisele. Putin käskis valitsusel ja keskpangal luua nädala jooksul süsteem, mis võimaldaks gaasi ostjatel omandada Vene siseturult rublasid.

40 protsenti Euroopa gaasist pärineb Venemaalt.

Saksamaa kommunaalteenuste ühendus (BDEW) kutsus neljapäeval Berliini üles välja töötama lahendusi, et olla valmis, kui Venemaa peaks tarned peatama. Berliin kuulutas neljapäeval ka välja 16 miljardi euro suuruse energiapaketi.