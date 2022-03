Sõja 30. päev: Ukraina tegi vasturünnakuid, Venemaa jätkas raketilööke

Lääne luureagentuuride teatel on Ukraina väed viimaste päevade jooksul teinud Kiievi all mitu edukat vasturünnakut. Venemaa aga jätkab sadamalinna Mariupoli piiramist ja ründab tiibrakettidega Ukraina varustusliine.

Oluline 25. märtsil kell 21:00:

- Venelaste peamised eesmärgid ei ole Ukraina relvajõudude peastaabi hinnangul täitunud;

- Vene väed on mitmel pool tõmbunud kaitsepositsioonidele ja püüavad varusid täiendada;

- Donetskis hoiavad venelased okupeeritud alasid, kuid pole suutnud uusi linnu vallutada;

- USA: Vene väed on peatanud liikumise Kiievi suunal;

- Hukkus järjekordne Vene kindral;

- Välisminister Kuleba: läbirääkimised on keerulised;

- Moskva väitel on Ukrainas hukkunud 1351 Venemaa sõdurit;

- Kiiev: Venemaa vägedel õnnestus luua Donetski ja Krimmi vahel maismaaühendus;

- Ukraina relvajõudude teatel on ööpäevaga hukkunud rünnakutes üle 200 Vene sõjaväelase;

- Ameeriklaste andmetel on venelaste täppislaskemoon otsakorral;

- Vene väed on hävitanud Ukrainas 230 kooli ja 155 lasteaeda;

- Okupeeritud aladel röövitakse ajakirjanikke ja kohalikke aktiviste.

Loe neist arengutest pikemalt ERR-i ülevaatest altpoolt.

Ukraina relvajõudude peastaabi teatel ei ole täitunud Vene okupantide eesmärgid jõuda Donetski ja Luhanski oblastite administratiivpiirideni, piirata sisse Kiiev ning kehtestada kontroll Ukraina lääneosa üle. Venelastel õnnestus osaliselt edeneda Donetskis, säilitades maismaakoridori Venemaa Rostovi regiooni ja Krimmi vahel.

Ukrainlaste andmetel jätkavad venelased kaotuste asendamist, paigutades ümber reservvägesid ja andes neile väljaõpet.

Volõõnia suunal rünnakuid ei toimunud. Polesje suunal ei toimunud rünnakuoperatsioone, kuid jätkusid suurtüki- ja õhurünnakud. Samuti püüdsid venelased taastada positsioone Kiievi ja Makarivi piirkonnas.

Põhjasuunal püüavad venelased koondada vägesid ja vahendid, et teatud üksuste abil jätkata ründeoperatsioone. On tehtud ebaõnnestunud katseid Tšernihivi blokeerimiseks. Brovarõ suunal liikusid venelased kaitsepositsioonidele ja tegelevad varustuse tagamisega.

Ukraina relvajõudude hinnangul püüavad okupandid ilmselt jätkata rünnakuoperatsioone Brovarõ ja Borõspili suunal, et blokeerida Kiiev ida poolt.

Slobožanski suunal blokeerivad venelased Sumõ ja Harkivi linnu ning pommitavad tsiviilobjekte. Izjumi piirkonnas on rünnakuoperatsioonide juurde naasmine ebaõnnestunud ja venelased on kandnud kaotusi.

Ukrainlaste hinnangul on märgata ka teatud Venemaal asuvate Vene üksuste tagasitõmbumist, tulenevalt suurtest kaotustest.

Donetski piirkonnas hoiavad venelased okupeeritud alasid. Peamised pingutused vallutada Popasna, Rubižne ja Mariupoli linnu pole õnnestunud.

Kuni viis taktikalist üksust viidi kaitsesse Zaporižžja suunal.

Lõuna-Bugi piirkonnas on venelaste kontrolli all väljakujunenud kaitseliinid, kus nad püüavad taastada üksuste lahinguvõimet ja varusid täiendada.

Värskendatud andmetel hävitati Aasovi operatsioonipiirkonnas okupeeritud Berdjanski sadama rünnaku ajal suur dessantlaev Saratov. Kahjustada said dessantlaevad Tsezar Kunikov ja Novotšerkassk.

Kaitseametnik: Mariupol ei anna alla

Vaatamata Vene vägede piiramisele on sadamalinn Mariupol endiselt Ukraina vägede kontrolli alla ja keegi ei kavatse alla anda, ütles reede pärastlõunal Ukraina kõrge kaitseametnik Oleksi Danilov.

"Mariupol peab vastu ja keegi ei anna Mariupoli ära, ütles Danilov.

Prantsusmaa president Emmanule Macron ütles reedel, et Prantsusmaa, Kreeka ja Türgi kavandavad koos evakuatsioonioperatsiooni Mariupolist. Macroni sõnul räägib ta plaanist mõne päeva jooksul ka Venemaa president Vladimir Putiniga. operatsioon peaks ise samuti toimuma mõne päeva jooksul, lisas Macron.

Mariupoli linnapea sõnul on linnas endiselt 150 000 inimest, kes ootavad võimalust Mariupolist pääsemiseks.

Vene väed tegid õhurünnaku Ukraina õhuvägede keskusele

Ukraina sõjavägi teatas reedel, et Vene väed korraldasid raketirünnakuid Ukraina õhuvägede peastaabile, purustused taristule olid märkimisväärsed.

"25. märtsil kella 16:30 ajal alustasid Vene okupandid raketirünnakut õhuvägede peastaabi territooriumile Vinnõtsjas," teatas Ukraina armee.

Vene väed lasid välja kuus raketti, millest osa hävitati õhukaitse poolt. Ülejäänud tabasid õhuvägede keskuse taristut, põhjustades märkimisväärset kahju, lisati teates.

Ukraina: reedel evakueeriti linnadest üle 7300 inimese

Reedel õnnestus Ukrainal linnadest evakueerida 7331 inimest, ütles Ukraina asepeaminister Irina Vereštsuk. Seda on rohkem kui kaks korda enam kui neljapäeval, mil evakueeriti 3343 tsiviilisikut.

Reedel evakueeritute hulgas oli 2800 inimest, kellel õnnestus lahkuda varemetesse pommitatud Mariupoli linnast, lisas Vereštšuk.

USA: Vene väed on peatanud liikumise Kiievi peale

Vene väed Kiievi ümber on asunud kaitsepositsioonidele ja on kaotanud igasuguse huvi Ukraina pealinna poole liikumiseks. Samas jätkatakse õhurünnakuid, ütles reedel USA kaitseministeeriumi ametnik.

USA andmetel on Ukraina väed pärast edukaid vasturünnakuid Kiievi idaosas oma positsioonid säilitanud, samuti on märke, et tehakse edukaid vasturünnakuid Tšernihivis.

Samamoodi on ameeriklaste andmetel ukrainlaste kontrolli all Makarivi linn.

Ukrainlaste teatel on aga Vene väed Tšernihivi kaitsjad muust maailmast ära lõiganud ja linna ümber piiranud. Vene väed pommitavad linna piirkondi, kus lõksus elanikud on ilma elektri, soojuse ja veeta, vahendas Reuters linnapead Vladislav Atrošenkot.

Atrošenko sõnul on pommitamise tagajärjel hävinud sild, mis ühendab Tšernihivit Kiieviga, kust kaudu toimetati linna humanitaarabi ja evakueeriti haavatuid.

Ukraina lubas reedel alustada vasturünnakut

"Läheme vasturünnakule. Me liigume edasi," ütles reedel siseministri nõunik Ukraina televisioonile. Nõuniku sõnul käivad Kiievi äärelinnades ägedad lahingud. Nõuniku sõnul on Ukraina väed olnud edukad.

Kiievi eeslinna Irpini linnapea ütles juba kolmapäeval, et Ukraina sõjavägi kontrollib nüüd 80 protsenti linna territooriumist.

Telekanal CNN teatas reedel, Ukraina väed vallutasid territooriumi Lukianovka asula juures. Asula asub Kiievist 55 kilomeetrit idas.

Põlev kütusemahuti Kiievi äärelinnas 25. märtsil. Autor/allikas: SCANPIX/AP

Kuleba: rahukõnelused edenevad keeruliselt

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles reedel, et rahukõnelused Venemaaga on keerulised ning lükkas ümber väite, et edusamme on saavutatud neljas kuuest punktist.

"Venemaaga ei ole saavutatud konsensust neljas punktis," teatas Kuleba sotsiaalmeedias.

"Läbirääkimiste protsess on väga keeruline. Ukraina delegatsioon on võtnud kindla positsiooni ja loobu oma nõudmistest. Me nõuame esiteks relvarahu, julgeolekugarantiisid ja Ukraina territoriaalset terviklikkust," ütles Kuleba.

Ukrainlaste teatel hukkus juba seitsmes Vene kindral

Ukraina armee teatel tapsid nende väed Khersoni oblastis Tšornobaiivkas lahingus kindralleitnant Jakov Rezantsevi.

Rezantsev oli Vene vägede Lõuna ringkonna 29. armee juhataja.

Vene kaitseministeerium pole ukrainlaste väidet kinnitanud. Seni on lõpuni kinnitamata andmetel hukkunud Ukrainas kuus Vene kindralit, Rezantsev oleks seitsmes.

Moskva väitel on Ukrainas hukkunud 1351 Venemaa sõdurit

Venemaa kaitseministeerium teatas reedel, et Ukrainas on sõjategevuse tõttu hukkunud 1351 sõjaväelast. 2. märtsil teatas Venemaa, et Ukrainas on hukkunud 498 sõdurit.

Kaitseministeerium teatas reedel samuti, et keskendub "Donbassi piirkonna vabastamisele".

"Operatsiooni esimese etapi põhieesmärgid on üldiselt täidetud. Ukraina relvajõudude lahinguvõime on oluliselt vähenenud. See võimaldab suunata meie põhilised jõupingutused peamise eesmärgi saavutamisele, Donbassi vabastamisele," väitis Vene relvajõudude kindralstaabi operatiivpeavalitsuse ülem kindralpolkovnik Sergei Rudskoi.

Venemaa endine president Dmitri Medvedev väitis samuti reedel, et sõjategevus Ukrainas areneb plaanipäraselt.

Lvivis oli reede pärastlõunal kuulda õhuhäiresireene

Telekanali CNN teatel oli reede pärastlõunal Lääne-Ukraina linnas Lvivis kuulda mitu minutit õhuhäiresireene. Lviv asub Poola piirist 70 kilomeetri kaugusel.

Reedel kohtub Ida-Poolas Rzeszowis USA president Joe Biden oma Poola kolleegiga.

Izjumi linnavõimud: suurte lahingute tõttu on linn peaaegu täielikult hävitatud

Izjumi linn on sattunud ägedate lahingute sõlmpunkti. Tegemist on strateegilise linnaga. Venemaa väed üritavad ühendada Põhja-Ukrainas Harkivi oblastis vallutatud territooriume oma tugipunktidega Ukraina idaosas.

Uued satelliidipildid näitavad Izjumi kesklinnas umbes 12 meetri laiust massiivset kraatrit. Ühel pool kaatrit on põlenud kooli varemed, teisel pool jalgpalliväljak. Suur osa lähedal asuvast haiglahoonest on hävitatud, teatas CNN.

Venemaa väed jätkavad ka Harkivi pommitamist. Kohaliku politsei teatel hukkus Vene vägede rünnakus meditsiinikeskusele reedel Harkivis neli inimest.

"Täna hommikul jätkas Venemaa Harkivi tsiviilinfrastruktuuri pommitamist. Seitse inimest sai vigastada, kellest neli surid," teatas politsei.

Harkivi elanik möödub äsja Vene vägede pommitabamuse saanud ja põlema süttinud hoonetest. Reedel toimunud pommirünnakus Harkivi meditsiinikeskusele sai neli inimest surma ja mitmed vigastada. Autor/allikas: SCANPIX/AFP/Aris Messinis

Lääs: olulised muutused võitlusväljal tõenäolised

Lääne ametnike väitel võivad Ukraina sõjas toimuda olulised nihked.

Londoni kaitseatašee Washingtonis, õhujõudude asemarssal Mick Smeath ütles, et Briti luure hinnangul on Ukraina väed tõenäoliselt vallutanud tagasi kaks linna Kiievist lääneosas. "Tõenäoliselt häirivad Ukraina edukad vasturünnakud Venemaa vägede võimet ümber korraldada ja jätkata oma pealetungi Kiievi suunas," ütles Smeath The Guardiani vahendusel.

Ukraina ütleb, et on nüüd minemas pealetungile ja on tõrjunud Vene vägesid, sealhulgas Kiievist põhjas.

Inimesed varjumas Harkivi metroojaamas. Autor/allikas: SCANPIX/AP/Efrem Lukatsky

Kiiev: Venemaa vägedel õnnestus luua Donetski ja Krimmi vahel maismaaühendus

Venemaa väed on loonud Ukraina Donetski oblasti territooriumilt osalise maismaakoridori Krimmi poolsaarele, teatas reedel Ukraina kaitseministeerium.

Samas piirkonnas asub ka ümberpiiratud sadamalinn Mariupol.

Ukraina asepeaminister Irõna Vereštšuk kuulutas reedel välja kaks humanitaarkoridori, et evakueerida inimesi Mariupolist ja Melitopolist, vahendas CNN.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas:

- elavjõud umbes 16 100;

- tankid 561;

- jalaväe lahingumasinad 1625;

- lennukid 115;

- kopterid 125;

- autod ja muud sõidukid 1089;

- kütuseveokid 72;

- laevad / paadid 5

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda. Venemaa on oma kaotuste kohta andmeid avaldanud ühel korral, märtsi alguses.

Ukrainlased jätkavad kaitseoperatsioone

Ukraina kaitsejõud jätkavad kaitseoperatsioone riigi ida-, kagu- ja kirdeosas. Pidevad kaitseoperatsioonid toimuvad Donetski, Slobožanski ja Tavria teatud piirkondades, eesmärgiga ära hoida venelaste läbimurdeid.

Relvajõudude peastaabi teatel tõrjusid Ukraina sõdurid neljapäeva jooksul 9 vaenlase rünnakut, hävitasid 12 tanki, umbes 20 ühikut soomus- ja autotehnikat ning 9 suurtükisüsteemi. Hukkus üle 200 Vene sõjaväelase. Õhutõrjeüksused tulistasid alla venelaste 2 lennukit ja 2 drooni.

Ukraina õhujõud tabasid neljapäeval 6 vaenlase õhusihtmärki: 1 lennukit, 1 drooni ja 4 tiibraketti. Õhujõud patrullisid õhuruumis, hävitasid väeosasid ja rajatisi ning tulistasid soomukeid, logistikakeskusi ja Vene sõdurite rühmi.

Volõõnias keskenduvad kaitsejõud riigipiiri katmisele. Siverski piirkonnas jätkub kaitseoperatsioon. Üks väegrupp hoiab Tšernihivi linna ja takistab vaenlase edasiliikumist Kiievi suunas. Samal ajal jätkab Kiievis paiknev üksus venelaste pealetungi tõrjumist ja kaitseliinide säilitamist. Lõunas jätkub kaitseoperatsioon.

Britid: ukrainlased ründavad väärtuslikke sihtmärke

Briti luure värsketel andmetel ründavad Ukraina väed venelaste okupeeritud aladel kõrge väärtusega sihtmärke. Nende seas on dessantlaev ja laskemoonalaod Berdjanski sadamas.

Brittide hinnangul jätkavad ukrainlased Venemaa olulise logistika ründamist. See omakorda sunnib venelasi võtma peamiseks eesmärgiks oma varustusahela kaitsmist ning võtab neilt võimaluse piisavalt varustada oma vägesid. Sellest tulenevalt kannatab venelaste võimekus läbi viia rünnakuoperatsioone ning langeb veelgi nende niigi madal moraal.

Ukraina sõdur Harkivis Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Efrem Lukatsky

London: Ukraina võitleb vastu ja tõrjub Vene vägesid tagasi

Suurbritannia kaitseministeerium avaldas reedel oma värskeima luurehinnangu ja teatas, et Ukraina väed on suutnud Kiievi piirkonnas edu saavutada.

Ministeeriumi analüüsi kohaselt räsivad Venemaa armeed endiselt tõsised logistilised raskused, vahendas BBC.

Moskva: Venemaa tiibraketid hävitasid Ukrainas suure kütuselao

Venemaa kaitseministeeriumi pressiesindaja väitis reedel, et Venemaa väed hävitasid tiibrakettide rünnakuga Kiievi lähedal suure kütuselao. Kaitseministeeriumi teatel tulistati raketid välja Mustalt merelt, vahendas CNN.

CNN ei suutnud kinnitada, kas Venemaa väited vastavad ka tõele.

Kolm USA ametnikku ütlesid uudisteagentuurile Reuters, et 60 protsenti Venemaa täppisjuhitavatest rakettidest ei taba sihtmärki.

USA ametnikud ei täpsustanud, mis põhjustab Vene rakettide ebatäpsuse nii suure määra, vahendas Reuters.

Pentagoni hinnangul on Venemaa alates sõja algusest Ukraina vastu lasknud välja 1100 raketti.

Pentagoni ametniku teatel on Venemaal otsa lõppemas täppisjuhitav laskemoon. Tema hinnangul tähendab see, et venelased hakkavad Ukrainas rohkem toetuma kobarpommidele ja suurtükkidele, vahendas Reuters.

Vene tankid Mariupoli tänaval neljapäeval Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Alexander Ermochenko

Zelenski: sanktsioonid tulid liiga hilja

Ukraina president Volodõmõr Zelenski jagas varahommikul oma ametlikul Facebooki-lehel eilset ülesastumist Euroopa Ülemkogul, kus ta tänas Venemaale kehtestatud sanktsioonide eest, kuid märkis, et nendega jäädi hiljaks.

Zelenski ütles, et kui sanktsioonid oleksid olnud ennetavad, oleks olnud võimalus, et Venemaa ei lähe sõtta.

Ta lisas, et Venemaa sõjavägi ei tea, mis on väärikus või südametunnistus. "Nad ei mõista, miks me väärtustame oma vabadust nii väga. See määrab, kuidas meie riik elama jääb," sõnas Zelenski.

Presidendi sõnul on Venemaa hävitanud Ukrainas 230 kooli, 155 lasteaeda ning tapnud 128 last.

"Vene sõdurid tapsid ajakirjanikke, kuigi neil oli peal silt "Press". Võib-olla neid ei õpetatud lugema. Ainult tapma," ütles Zelenski.

Vene väed röövivad kohalikke aktiviste

ÜRO teatel võetakse Ukrainas Venemaa kontrollitud aladel ukrainlasi kinni ja viiakse teadmata kohta, vahendab BBC.

ÜRO andmetel on vähemalt 36 tsiviilelanikku kinni võetud, ilma et nende perekonnad teaks, mis neist sai. Ukrainlased kardavad, et inimröövid ja hirmutamised aina sagenevad, sest Venemaa on hädas muul moel enda vallutatud linnades kontrolli saavutamisega.

Ida-Ukraina okupeeritud aladel töötanud ajakirjaniku Viktoria Roštšõna võtsid tundmatud mehed kinni 15. märtsil. Tema tööandja, Hromadske media teatas, et naise võttis ilmselt kinni Vene luureteenistus FSB, tuginedes tunnistajate ütlustele.

Naine vabastati kuus päeva hiljem, kui venemeelsetes Telegrami-kanalites hakkas ringlema video, kus ta ütles, et Venemaa ei võtnud teda kinni ning ta tänas Moskva vägesid oma elu päästmise eest. Samas märgib BBC, et tegu oli nn pantvangi stiilis videoga, kust paistab, et naist sunniti nii rääkima.

Teise juhtumi puhul süüdistas okupeeritud Melitopolis tegutsev ajakirjanik Svetlana Zalizetskaja Vene vägesid tema 75-aastase isa pantvangi võtmises.

Zalizetskaja on kohaliku uudisteagentuuri RIA Melitopol juhataja. Ta kirjutas Facebookis, et tema isa võeti kinni pärast seda, kui ta kohtus venelaste poolt ametisse määratud linnapeaga ning keeldus lõpetamast sissetungi kritiseerimist. Isa kinnivõtjad nõudsid, et Zalizetskaja annaks end üles.

In Melitopol aged father of journalist Svetlana Zalizetska was taken hostage by probably FSB people. They say they will release him only if Svetlana gives herself up. She is not in Melitopol anymore. pic.twitter.com/9MDLdKTial — Andrei Kurkov (@AKurkov) March 23, 2022

Ukraina Ajakirjanike Liidu teatel hoitakse Melitopolis veel nelja ajakirjanikku kinni. Liidu juht Sergi Tomõlenko ütles, et vahistamised on osa nn informatsioonilisest puhastusest, mille eesmärk on hirmutada ajakirjanikke ja avaliku elu tegelasi.

ÜRO Inimõiguste Komitee esindaja ütles BBC-le, et rünnatakse põhiliselt kohalike kogukondade esindajad, ajakirjanikke ja teisi, kes on olnud häälekalt ukrainameelsed.