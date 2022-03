SAS hakkab suvel Pärnu ja Stockholmi vahel lendama

Vastrenoveeritud Pärnu lennujaam ongi suuremate reiside ootel, praegu peetakse sealt ühendust üksnes Ruhnu saarega. Aga juba 5. maist hakkab lennufirma NyxAir tegema sealt kaks korda nädalas Helsingi lende.

Kohe pärast jaanipäeva lähevad lahti Stockholmi reisid. Lendab 70-kohaline lennuk ATR-72.

SAS-ile pakuti Pärnusse lendamise võimalust juba aastate eest, ütles Pärnu transpordiseminarist osa võtnud Tallinna lennujaama turundusdirektor Eero Pärgmäe.

"Jutud SAS-iga algasid juba kolm aastat tagasi. Kui Pärnu lennujaama renoveerimisprojekt algas, siis ma juba mainisin SAS-ile, et on tulemas selline võimalus ja nad võiksid avada Pärnusse liini. Täna me oleme punktis, kus lennud hakkavad toimuma. Viimased kaks aastat on olnud kogu lennundus- ja turismisektorile väga keerulised. Selles osas tuleb SAS-ile au anda, et nad julgevad seda riski võtta," rääkis Pärgmäe.

Rootslastele pole Pärnu ega siinsed spaad kaugeltki võõrad, aga lennuühendus tagab siiajõudmiseks palju paremad võimalused.

"Lend kestab Stockholmist Pärnusse tund ja 20 minutit, alternatiivina jõuab rootslane Pärnusse pooleteise päevaga, edasi-tagasi kolm päeva. Siin on väga lihtne teha lühikest nädalalõppu ja puhkust Pärnus. Aeg on meie põhiline konkurentsieelis," ütles spaajuht Andrus Aljas.

SAS Pärnu spaade toetust ei vaja, aga Helsingisse lendama hakkava NyxAiriga on spaajuhid teinud kokkuleppeid, mis saab siis, kui kõiki kohti lennukis välja ei müüda.

Aljas ütles, et plaan on lennuk ikka täis müüa. Praegu on juba üle saja pileti müüdud ja segaseid aegu arvestades pole põhjust kurta. Aprillis alustatakse reklaamikampaaniaga.