Kallas Ülemkogult: praegu pole tunnet, et peaksime kohe sanktsioone lisama

Kallase sõnul arutati Ülemkogul, kuidas olla valmis järgmiseks talveks valmis ning sellega seoses ühist gaasiostu ja elektri hinna kontrolli alla saamist.

Uus sanktsioone Venemaale pole praegu plaanis kehtestada. "Me oleme teinud neli paketti väga karme sanktsioone ja need kiiresti jõustanud. Seetõttu tunnet ei ole, et peaks täiendavalt kohe peale keerama. Eeldus oli, et peaks hakkama vaatama, kuidas need sanktsioonid hakkavad toimima," lausus Kallas.

Kallase sõnul on suur küsimus siiski, kas ja kuidas sanktsioneerida Venemaa nafta ja gaasi eksport.

"Minu ettepanek see, et saab teha nii , et osa gaasituludest, mida peaks maksma Venemaale, makstakse eraldi arvele, mis oleks selleks, et üles ehitada Ukrainat. Sõnum selge Venemaale: iga hoone, mis sa puruks pommitad, selle eest sa maksad ja me võtame selle raha ehk maksame sulle (gaasi eest) vähem. Kolleegid vajavad veel natuke aega, et selle mõttega harjuda, aga argumente on seal küll ja veel. /.../ Tundus, et paljudele see mõte meeldis, saaks kaks kärbest ühe hoobiga," lausus Kallas.

Hispaania on varem nõudnud, et gaasihinnale seataks lagi, sest muidu veab see endaga üles ka elektrihinda. Lae seadmisele on peamiselt vastu Saksamaa ja Holland, kelle arvates tuleks otsusega veel oodata ja kuulata gaasist sõltuvaid ettevõtteid.

Võimalike energiaturu hinnakõikumiste kartuses loobusid Euroopa Liidu riikide liidrid ka Venemaa fossiilsete kütuste sanktsioneerimisest.