Ungaris toimuvad pühapäeval valimised, Orbani võit pole enam kindel

Hiljutised küsitlused näitavad, et 42 protsenti ungarlastest soovib, et Orban kaotaks valimised. 44 protsenti ungarlastest soovib, et Orban jätkaks riigi juhtimist. Orbani kodupartei Fideszi toetus on 42 protsenti. Opositsioonijõude ühendava Ühinenud Ungari toetus aga 39 protsenti, vahendas The Times.

58-aastane Orban on praegu Euroopas kõige kauem ametis olnud riigijuht. Hiljuti kaitses ta taas oma seisukohta Ukrainale relvatarnete blokeerimise suhtes.

"See on Venemaa ja Ukraina sõda. Me oleme ungarlased. Meie seisukoht on selge, toetame rahu. Me ei tarni relvi, me ei saada sõdureid ega luba relvi läbi Ungari Ukrainasse," ütles Orban.

Ukraina president Volodomõr Zelenski süüdistab Ungarit, et Budapest ei tee midagi, et aidata Ukrainas rahu saavutada.

"Euroopas ei tohi olla Venemaa osakondi, mis seestpoolt EL-i õõnestavad. See peab lõppema ja Euroopa peab lõpetama Budapesti vabanduste kuulamise," ütles Zelenski.

Orbani sõnavõtud häirivad ka nüüd tema liitlasi, eriti Poolat. Budapestil on aga Moskvaga head suhted, Ungari sõltub Venemaa gaasist ja naftast. Isegi Fideszi juhtfiguurid muretsevad, et Orban oli liiga aeglane Venemaa sissetungi hukka mõistmisel, vahendas The Times.

Ungari veebiväljaande Direkt36 väidete kohaselt häkkisid Venemaa häkkerid sisse krüpteeritud võrku, mida kasutatakse riikliku ja diplomaatilise informatsiooni edastamiseks. Need väited avaldati pärast seda, kui selgus, et Ungari välisminister Peter Szijjarto sai 30. detsembril 2021. aastal Moskvas tähtsa ordeni.

Enamik ungarlasi ei taha, et riik tõmmatakse Ukraina konflikti. Siiski mäletavad paljud ungarlased Venemaa rolli kommunistliku diktatuuri toetamisel. NSVL-i väed surusid 1956. aastal veriselt maha Budapesti ülestõusu. Nõukogude väed lahkusid Ungarist alles 1991. aastal.