Grosberg: Venemaa valmistub suurrünnakuks Ida-Ukrainas

"Vene Föderatsiooni relvajõud on alustanud plaani C elluviimisega. See tähendab, et on loobutud oma algsetest eesmärkidest ehk Kiievi vallutamisest ja sellega kaasnevast, ning otsustatud läbirääkimistel hea positsiooni saamiseks ja oma näo päästmiseks vägesid ümber grupeerida. Tõenäoliselt alustatakse järgmise paari nädala jooksul mastaapset rünnakut Ida-Ukrainas eesmärgiga esmalt vallutada Ukraina alad Luhanski ja Donetski oblasti läänepiirini, siis ka võib-olla jõuda Dnepri jõeni ning võimalusel ka sealt edasi," rääkis Grosberg reedel kaitseministeeriumis korraldatud pressikonverentsil.

Kaitseväe luurejuht kirjeldas, kuidas Venemaa toob oma üksusi, eelkõige neid, mis on aktiivselt lahingutes osalenud ja kaotusi kandnud, Ukrainast ära Valgevenesse ja Venemaale, kus need uuesti varustatakse ja täiendatakse, et siis Ida-Ukrainas lahingutesse saata.

Kiievi lähistelt on Valgevenesse viidud mitmeid õhudessantüksusi, muu hulgas ka Pihkva 76. õhudessantdiviisi elemente. Kirde-Ukrainas on samuti täheldatud üksuste väljatõmbamist, mis tõenäoliselt on viidud Belgorodi.

Grosbergi sõnul käib aktiivne lahingutegevus Harkivi ja Izjumi piirkonnas ning ehkki veel kindlaid tõendeid ei ole, on avalikus meedias ilmunud info, et Vene üksused on hõivanud Izjumi linnavalitsuse hoone, mis võib tähendada, et see linn on langenud Venemaa kontrolli alla.

Ägedad lahingud jätkuvad ka Mariupolis, kus ukrainlaste üksused, muu hulgas ka Aasovi pataljon, teeb ka Vene vägedele vasturünnakuid. Kui eelmisel nädalal prognoosis Grosberg ukrainlaste katseid linnast välja murda, siis tänaseks pole seda tehtud ja ukrainlased sõdivad iga maja ja kvartali eest, tõdes kolonel.