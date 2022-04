USA analüütikud: sanktsioonid oligarhidele ei sunni Putinit sõda lõpetama

Venemaa oligarhidele kehtestatud sanktsioonid ei sunni Vladimir Putinit Ukraina sõda lõpetama – leiavad USA analüütikud. Samas on selge, et praegune kriis tõukab tagant maailmamajanduse ümberkujundamist.

Columbia Ülikooli majandusprofessori Adam Tooze'i sõnul on kõige märkimisväärsema mõjuga sanktsioonid kehtestatud Venemaa keskpangale. Varem on USA samamoodi karistanud näiteks Iraani ja Venetsueelat, kuid Venemaa on oluliselt suurem amps, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Venemaa oli heal tasemel G20 riik. Nende välisvaluuta reservid ulatusid

vähemalt 500 miljardi dollarini, mis on nüüd New Yorgis ja Euroopa

finantskeskustes külmutatud. See on ränk löök Venemaa finantssüsteemile ja valuutale," rääkis Tooze.

Samas on Tooze'i arvates lääneriikidel vale arusaam, et sanktsioonid Venemaa presidendi Vladimir Putini lähiringile ja oligarhidele muudaks kuidagi Kremli poliitikat.

"Kui vaadata Venemaa võimupoliitikat 2000-ndate aastate algusest, alates energiamagnaat Mihhail Hodorkovski vangistamisest 2003. aastal, siis see ei ole väga usutav lugu sellest, kuidas poliitikat tehakse. Kui nende inimeste käes oleks võim, siis poleks Putin kunagi Ukrainasse sisse tunginud. See poliitika ei esinda nende huve," sõnas Tooze.



Londonis elav Mihhail Fridman on üks Venemaa oligarhidest, kes on nii Suurbritannia kui ka Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirjas. Ta teenis oma raha jaekaubanduses ja panganduses ja väidab, et tal pole mingisugust poliitilist võimu.



"Võimukaugus Putini ja teda ümbritsevate inimeste vahel on tohutu. Isegi, kui tahaksin talle edastada mingisugust sõnumit, siis mul ei ole selleks kanalit," ütles Fridman.



Financial Times'i toimetaja Tom Burgis märkis, et räpast raha on väga

keeruline defineerida.

"Võib argumenteerida, et igaüks, kes on teeninud ja säilitanud tohutu varanduse diktatuuris, mis on sügavalt korrumpeerunud, on ühel või teisel viisil aidanud sellel režiimil võimu hoida," sõnas Burgis.



Adam Tooze rõhutab, et kõige karmim löök Venemaa majandusele oleks, kui Euroopa Liit peataks nende nafta- ja gaasi tarnimise. Samas on selge, et Venemaa energiast loobumine ei toimu üle öö.

"Need sidemed on äärmiselt vastupidavad, aga keegi enam ei teeskle, et need sidemed loovad igavese rahu Venemaa ja Lääne-Euroopa vahel," lausus Tooze.

Tooze lisas, et maailmamajandust kujundatakse praegu ümber ja Ukraina sõda on selles protsessis vaid üks osa. Oluliselt põhjapanevam on USA ja Hiina vastasseis.