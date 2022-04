Eesti suursaadik Ukrainas naaseb Kiievisse lähipäevil

Eesti suursaadik Kaimo Kuusk lahkus Ukraina territooriumilt 6. märtsil ning jätkas tööd Poolas. Nüüd, kui Vene väed on Kiievi oblastist lahkunud, tehakse ettevalmistusi Kuuse naasmiseks Kiievisse, ütles Liimets.

"Meie suursaadik teeb selleks ettevalmistusi ning nii kui ettevalmistused tehtud, nii sellest teavitame," lausus Liimets, kelle sõnul juhtub see järgmiste päevade jooksul.

Teisipäevase otsuse kohta saata Eestist välja 14 konsulaartöötajat ning sulgeda Venemaa peakonsulaadi Narvas ja suursaatkonna konsulaarosakonna kantselei Tartus, kuid jätta riiki Venemaa suursaadik ütles Liimets, et selline sisuline otsus on kindlasti olulisem kui sümboolne saadiku väljasaatmise otsus.

Nafta impordikeeld võib olla osa järgmisest sanktsioonide paketist

Euroopa Komisjon tegi teisipäeval ettepaneku laiendada Venemaa-vastaseid sanktsioone, mille hulka kuuluvad muu hulgas Venemaa kivisöe Euroopasse sisseveo keeld ja EL-i sadamate sulgemine Vene laevadele.

Järjekorras neljandas sanktsioonide paketis pole endiselt Vene nafta ja gaasi impordikeeldu. Liimetsa sõnul on võimalik, et vähemalt nafta pannakse sisse viiendasse paketti.

"Kindlasti tuleks edasi minna energiaallikate sanktsioonidega. Eesti vaates peaks viies pakett olema tõsiselt tugevam ja ambitsioonikam. Suhtleme liikmesriikidega, et viies pakett tuleks võimalikult kiiresti välja. Kindlasti on nafta üks asju, mille kaudu läheb Euroopast palju raha Venemaale. Tunnetus on, et selles osas võib tulla Euroopas konsensus," lausus Liimets.