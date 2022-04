Euroopa Komisjon algatas Ungari vastu menetluse

Ungari peaminister Viktor Orban võitis ülekaaluka häälteenamusega nädalavahetusel peetud valimised, väites, et see on ühtlasi võit Brüsseli liberaalsete väärtuste üle.

Orban, keda EL kritiseeris regulaarselt õigusriigi õõnestamise pärast, ründas pärast neljandat ametiaega oma võidukõnes "Brüsseli bürokraate".

Euroopa Komisjoni juht Ursula von der Leyen teatas "tingimuste mehhanisimi" algatamisest Euroopa Parlamendi täiskogu istungil Prantsusmaal Strasbourgis.

Erimeelsused Ungariga on seotud riigihangete süsteemi, huvide konflikti ja korruptsiooniga. Budapest võib Euroopa Liidu rahadest ilma jääda, kui enamik 27 liikmesriigist selle heaks kiidab.

Orbani personaliülem Gergely Gulyas kutsus Euroopa Komisjoni üles "mitte karistama Ungari valijaid selle eest, et nad avaldasid valimistel arvamust, mis ei ole Brüsseli maitse". "Brüssel teeb vea," lisas ta, "komisjon peab aktsepteerima demokraatia põhireegleid."

Gulyas kutsus Euroopa Liitu tungivalt "naasma terve mõistuse ja dialoogi juurde".

Tingimuste mehhanism loodi 2020. aastal pärast koroonaviiruse pandeemia haripunktis toimunud tippkohtumist, kus lepiti kokku ühises laenuvõtmises, et luua 800 miljardi euro suurune toetuste ja laenude fond. Sellest toetuste väljamaksmine on seotud õigusriigi reeglite järgimisega liikmesriikides.

"Ungari valitsuse suutmatus avalikku raha läbipaistvalt hallata on hästi teada ja dokumenteeritud," ütles Prantsuse parlamendiliige Gwendoline Delbos-Corfield.

"Kuidas saab liikmesriik EL-i vahendeid õigesti kasutada, kui kohtusüsteemi sõltumatus on hävitatud ja puuduvad piisavad kaitsemeetmed korruptsiooni vastu?" lisas ta.

Korruptsiooniteema on ka põhjuseks, miks komisjon blokeeris Ungari majanduse elavdamise kava, mille väärtus on 7,2 miljardit eurot Euroopa toetustena.