Taavi Aas: Eesti täielik sõltumatus Vene gaasist saabub sügisel

"Eestil on tehtud oluline otsus Paldiskisse kai rajamiseks, et saaks veeldatud maagaasi (LNG) taasgaasistavat laeva vastu võtta ja ehitada toruühendused, et see taas gaasiks muudetud veeldatud maagaas jõuaks Eesti gaasivõrku. Sellega liigume edasi," rääkis Aas Vikerraadios käimasolevatest tegevustest Vene gaasist sõltumatuse saavutamiseks.

Kai rajamine on olnud algusest peale kütuseettevõtte Alexela projekt, nentis Aas. "Peame olema neile tänulikud, et nad seda on seni vedanud, tänu nende loodud alusele saame maailmarekordi kiirusel ehitada sügiseks LNG võimekuse," rääkis minister. Samas on riik alles arutamas, milliseid garantiisid Alexelale kai loomise eest anda. "Siin lõplikku vastust veel pole," ütles Aas.

Eesti järgmiseks sammuks on rentida selline laev, mis suudab LNG taas gaasiks muuta - see laev oleks siis LNG-terminal. "LNG kasutusele võtmiseks on vaja ka laeva, nagu ma ütlesin. Siin teeme koostööd Soome ja Lätiga. Ühise lahendusena see laev sinna Paldiskisse ka tuleb ja tagab juba sellest sügisest meile võimaluse veeldatud maagaasi vastu võtta," rääkis Aas.

Võrreldes Eesti ja Lätiga on Eesti kõige väiksem gaasitarbija. "Eesti on oma kaugküttes teinud suured muutused ja seetõttu oleme päris heas seisus, aga siiski viis teravatti meil aastas ära kulub, eriti talvel. Kui LNG laeva projektiga tulevad meiega kaasa Soome ja Läti, siis nende panus saab olema suurem, sest laeva eest makstakse vastavalt tarbimisele," rääkis Aas.

Laeva opereerimiseks on plaanis luua ühisettevõte. "Tuleb vaadata võrguettevõtjaid Eestist, Lätist ja Soomest, aga see on juba tehnilise kokkuleppe küsimus, kes konkreetselt on siis see, kes selle laeva eest arveldab. Sellest saab üks ühine ettevõtmine," rääkis Aas.

Gaasi jagub hoidlates suve lõpuni

Läti majandusminister on praegu Ameerika Ühendriikides koostööpartnereid otsimas, Aasa sõnul on lätlaste eesmärk leida Paldiski laeva kõrval ka pikaajalisi lahendusi. "Täna on olukord, kus riigid otsivad lahendusi. Siin on oluline aru saada, et ainuke võimalus leida selleks sügiseks lahendus on Eestis, Paldiskis LNG-d taasgaasistava laeva näol. Nii Läti kui ka Soome otsivad püsilahendusi endale terminali ehitamiseks, seda asja see Läti minister Ameerikas ajabki. Püsiterminali ehitamine võtab kaks aastat, see lahendus ei teki neil kindlasti selleks sügiseks," ütles Aas.

Kui palju kallimaks läheb LNG gaasi tarvitusele tavatarbijale, ei oska minister öelda. "Kindlasti ei tea ma gaasi maailmaturuhinda tuleval talvel, oleme aga juba praegu olukorras, kus Vene gaas ja LNG on samas hinnas. Siit ka Leedu väljaütlemine, et nemad Vene gaasi ei osta, samas ei osta me keegi praegu Vene gaasi, sest see on nii kallis. Eesti gaasiühendus Venemaaga on praegu remondis ka. Seega võime tegelikult sarnaselt leedukatele öelda, et meil Vene gaasi pole," rääkis minister.

Täna on teadmine, et kui kõik kolm riiki võtaksid kindlasti projektist osa ja laev oleks 100 protsenti koormatud, siis oleks gaasi hind kallim 4-5 eurot. "Kõige olulisem on tarnekindlus. Lisaeelarve on käimas: oleme teinud ettepaneku, et kui energiahinnad jäävad kõrgeks, siis need eratarbijale ka kompenseeritakse. Ootame ära läbirääkimiste lõpu, siis saame kommenteerida," sõnas Aas.

Leedukate Klaipeda terminal on valmis vastu võtma 30 teravatt-tundi, meie regioonis puudu on teine 30 teravatt-tundi. "Ka Soomes on üks LNG jaam, aga selle võimekus on viis teravatt-tundi. Lätlastel on kaheksa teravatt-tundi gaasi varutud. Kui tarned peaksid kohe katkema, siis gaasi jagub suve lõpuni. Paldiski terminali käiku saamiseni gaasi jagub," teatas Aas.