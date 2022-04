Karilaid: jõuame lisaeelarves kompromisskokkuleppele

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid ütles Vikerraadio saates "Uudis +", et lisaeelarve kokkulepe Reformierakonnaga on peagi käes, aga see tuleb ränga kompromissi hinnaga.

"Ma olen pigem veendunud, et me lepime kokku lisaeelarves. Kas mõlemad erakonnad suudavad ka peale seda rahulolevalt naeratada, see on isegi võib-olla kolmandajärguline. Pigem mitte," ütles Karilaid.

"Rõõmuhõiseteks väga põhjust ei ole, sest kriisi tingimustes on vaja tõesti kokku leppida ja väga palju poliitilist mänguruumi ja ajamõõdet kahjuks ei ole. Kokkulepe kindlasti sünnib, sest sisejulgeolekus on vaja teha kiireid investeeringuid, mis puudutab ka elanikkonna kaitset ja tõsta inimeste turvatunnet," rääkis Karileid.

Karilaiu sõnul on endiselt üks suuri vaidluskohti Reformierakonnaga toimetulekumeetmete küsimus.

"Täna on meil suur vaidlus selle üle, et kui me üheltpoolt aitame teha investeeringuid nii kaitseministeeriumil kui ka siseministeeriumil, siis me peame samamoodi pidama silmas ka inimeste toimetulekut," lausus Karilaid.

"Me ei ole praegu siin kokkulepet saavutanud. Me näeme, et Reformierakond pingutab, et leida mingit kompromissi, aga see kompromiss suure tõenäosusega sõnastatakse uue nädala esimeses pooles," lisas Karilaid.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus (RE) ütles reedel, et riigi lisaeelarve maht saab olema suurusjärgus 600-800 miljonit eurot.