ERR Washingtonis: USA annab Ukrainale rohkem luureinfot ja julgeolekuabi

USA valitsus on kindel, et Ida-Ukraina Kramatorski linna rongijaama rünnaku taga oli Venemaa. Ukrainlaste kaitsevõimekuse suurendamiseks kavatsevad ameeriklased jagada rohkem luureinfot ja saata veelgi enam julgeolekuabi.

Valge Maja sõnul kuhjub iga päev tõendeid, et Venemaa ründab Ukrainas tahtlikult tsiviilisikuid. Kramatorski raudteejamale tehtud raketirünnak ei ole erand.

"See on järjekordne kohutav metsikus, mille Venemaa toime pani, rünnates tsiviilisikuid, kes üritasid evakueeruda ja turvalisse paika jõuda. Me kavatseme toetada püüdeid seda rünnakut uurida, et dokumenteerida Venemaa tegevusi ja panna nad nende eest vastutama," rääkis Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki.

"Me ei usu Venemaa väiteid, et nad ei olnud rünnakuga seotud. Eriti olukorras, kus ministeerium andis sellest teada, ja kui nendeni jõudsid teated tsiviilisikute hukkumisest, siis üritati teha kannapööre," ütles USA kaitseministeeriumi pressiesindaja John Kirby.

Kirby sõnul ei aruta ameeriklased ukrainlastega taktikalisi plaane, küll aga jagatakse teatud luureinfot.

"Me üritame nendega jagada kasulikku infot ja luureandmeid, mida neil on Venemaa sissetungi ajal vaja kaitseks, vastupanuks, tõrjeks, võitlemiseks. Kui nad kasutavad seda infot vasturünnakuks, siis olgu nii," ütles Kirby.

Valge Maja kinnitusel kavatsetakse Ukrainale antavat sõjalist abi suurendada ja selle üleandmist kiirendada.

"Me töötame kogu aeg, et täita Ukraina esmaseid julgeolekuabi palveid: saadame relvi USA olemasolevatest varudest ja vahendame liitlaste ja partnerite relvasaadetisi, kui nende süsteemid katavad Ukraina vajadusi paremini," sõnas Jen Psaki.

Psaki sõnul on Ukrainasse jõudnud kõik tanki- ja õhutõrjesüsteemid, mis USA märtsis kinnitatud julgeolekuabiga saatis.