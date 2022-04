Tallinna Vana-Kalamaja tänava ümberehitus algab suve teises pooles

Kui riigihange sujub plaanipäraselt, siis Kalamaja tuleviku peatänava ümberehitus peaks algama suvel, ütles ERR-ile Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

"Hanke pakkumuste esitamise tähtaeg on 30. mai ja kui arvata sisse aeg, mis kulub vaidlustamiseks ja lepingu sõlmimiseks, siis võiks oodata, et tööd algavad kuskil suve teises pooles ja peaksid olema igal juhul lõppenud järgmise aasta 31. augustiks," lausus Svet.

Tänavuses linnaeelarves on Vana-Kalamaja tänava jaoks eraldatud pea seitse miljonit eurot, kuid see ei anna tegelikku pilti, kui kalliks võib ehitus minna, ütles Svet.

"Milline hind meile tegelikult tuleb hankemenetluse käigus, on väga raske prognoosida, sest kogu ehitussektoris, sealhulgas taristuvaldkonnas, on minemas hinnad üles. Alles täna (esmaspäeval – toim.) on meil pakkumuste esitamise tähtaeg Jõe-Pronksi tänava rekonstrueerimise hankes ja eks see annab meile indikatsiooni, kuhu hinnad liiguvad. Me oleme valmis selleks, et hinnad hakkavad kasvama. See tähendab, et peame vajadusel mingeid teisi investeeringuid korrigeerima," rääkis Svet.

Abilinnapea sõnul ei saa praegu kindlalt väita, et Vana-Kalamaja remondi pakkumused ei ületa linna võimaluste valuläve.

"Enne seda, kui ei ole saanud pakkumusi, ei ole võimalik midagi põhjapanevat öelda, sest on suur vahe, kas hind on kõrgem 20 protsenti, 50 protsenti või lausa kahekordne," nentis ta.

Sveti sõnul pole veel otsuseid tehtud, milliste tänavate remonti ja ehitust peab edasi lükkama.

"Need otsused sõltuvad sellest, milliseid hindu hakkame hankepakkumustelt saama. Meil on lõppenud hanked teatud kinnisvaraobjektide kohta, mis näitavad olulist kallinemist, aga lõplik pilt selgub kevade lõpupoole, kuivõrd praegu on määramatus niivõrd suur, et ka töövõtjad on ettevaatlikud prognooside tegemisel," lausus Svet.

Balti jaamahoone kõrvalt liigub Vana-Kalamaja tänav läbi ning ühendab Kalamaja vanalinnaga. Kõrvale jääv maakonnaliinide ooteplats ehitatakse ümber eraldi projektiga. Autor/allikas: Kavakava OÜ

Maakonnaliinide busside ootealale eraldi projekt ja hange

Algul pidi koos Vana-Kalamaja remondiga ümber ehitatama ka Balti jaamahoone kõrval asuv maakonnaliinide busside ooteplats. ERR kirjutas juba mullu juulis, et see plaan sai tagasilöögi, kui selgus, et ideekonkursi võidutöös pakutud lahendus pole busside jaoks praktikas töötav.

Sveti sõnul on probleem seni lahenduseta ja bussiooteala jaoks tuleb eraldi projekt ning hange.

"Seda on vaja eraldi vaadata nii meie transpordiametil eeskätt kui ka partneritel, kes tegelevad Harju maakonnaliinidega. Põhiline küsimus on, kuidas korraldada busside liikumist platsil, kuidas tagada neile vajalik tagurdusruum, et nad ei ohustaks teisi liiklejaid. See on liiklustehniline küsimus ja ma tahan loota, et meie liikluskorraldajatest kolleegid sellele ka vastuse leiavad," lausus abilinnapea.

Svet lisas, et bussiooteala probleemid Vana-Kalamaja tänava ehitust ei sega ega lükka edasi.

2023. aasta augustis peab olema Vana-Kalamaja remont valmis, sest selline tähtaeg on saadud Euroopa Liidult, mis rahastab seda projekti suures osas.

Ehitatav lõik algab Nunne tänava Toompuiestee poolsest otsast ja lõppeb Suur-Patarei tänavaga, kulgedes valdavalt Vana-Kalamaja tänaval. Projektala hõlmab ka uut Balti jaama platsi ning Gustav Adolfi gümnaasiumi põhikooli ette jäävat platsi. Ümberehitatud tänav ühendab maa pealt Kalamaja ja vanalinna, siiani on jalakäijad pidanud kasutama maa-alust tunnelit.

Vana-Kalamaja tänava keskosa. Paremal on näha ajutisel avatavad aiad, mida saab kasutada näiteks välikohvikute või koduaiakohvikute puhul. Autor/allikas: Kavakava

Projektala kogupikkus alates Nunne tänavast kuni Vana-Kalamaja tänava lõpuni on ligikaudu 1100 meetrit.

Ümberehitatud tänav peaks olema omamoodi näidistänav, kus jalakäijatele ja jalgratturitele on antud autodega võrreldes rohkem ruumi ning suur osa saab olema tänavamööblil ja väljakutel.

Tallinna abilinnapea Madle Lippus on öelnud, et Vana-Kalamaja tänavast saab rekonstrueerimisega inimestele mugav linnakeskkond väljakute ja mitmekesise linnaruumiga, mis kutsub külastama seal tegutsevaid kohvikuid ja väikepoode.

Ehitusprojekti järgi on näiteks Kopli-Kotzebue tänava vahelisele lõigule lubatud vaid kohalike elanike sõidukid. Kotzebuest Suur-Patareini on Vana-Kalamaja tänav projekteeritud nii kergliiklejatele kui ka sõidukitele. Jalakäijatele, jalgratturitele ja sõiduautodele on ette nähtud eraldi rajad. Jalakäijad liiklevad mõlemas tee servas, sõidukitele on eraldatud ühesuunaline asfaltkattega sõidurada laiusega 2,6 meetrit. Jalgratturid liiklevad erisuunaliselt nii sõidutee rajal kui ka meetri laiusel asfaltkattega jalgrattarajal.

Vana-Kalamaja tänavaruumi hakatakse uuendama 2017. aastal arhitektuurivõistluse võitnud töö "Kasvulava" alusel, mille on loonud arhitektuuribüroo Kavakava OÜ arhitektid Siiri Vallner, Indrek Peil ja Kristel Niisuke.