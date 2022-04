Tallinn võttis vastu Ülemiste ühisterminali planeeringu

Detailplaneeringu ala hõlmab kokku 11,47 hektarit Lasnamäel Ülemiste asumis. Planeeringuga on kavas lubada rekonstrueerida ja rajada raudteetaristu ning ehitada Peterburi tee äärde Ülemiste reisiterminalihoone, bussijaamahoone ja ärihoone.

Planeeringuga on kavas muuta trammitee asukohta. Samuti luuakse mitu linnaväljakut ning liikumisteid jalakäijatele ja ratturitele.

Kava järgi hakkab ühisterminal teenindama nii Ülemiste jaamast alguse saavaid kui ka jaama läbivaid rongiliine rööpmelaiustel 1435 ja 1520 millimeetrit, samuti bussiliiklust.

Uue terminalihoone juurde peaks kuuluma kolm perrooni, mis on ligipääsetavad nii terminalist kui ka otse raudteealuselt linnaväljakult. Detailplaneeringuga nähakse ette terminali ühendamine linnaruumiga mitme tee ja trammitee kaudu.

"Ühisterminali planeeringu tähtsus on palju laiem kui vaid terminalihoone kavandamine. Planeeringuga pööratakse olulist tähelepanu kvaliteetse avaliku ruumi loomisele, mis on aluseks terminali ala ühendamiseks lennujaamaga ning tulevikus loodetavasti ka kesklinnaga," ütles Tallinna abilinnapea Madle Lippus.

LIppis lisas, et detailplaneeringu kehtestamiseni loodetakse jõuda tänavu augustis, et edasiliikumine Rail Balticu projektiga toimuks vastavalt ajakavale.

Ühisterminali ala lahenduse aluseks on 2019. aastal toimunud ideekonkurss Ülemiste reisiterminali hoone arhitektuurse lahenduse saamiseks, mille võitis Zaha Hadid Architectsi ja Esplan OÜ ühistöö.

Pärast 2019. aasta ideekonkurssi alustati uue lahenduse alusel detailplaneeringu koostamist märtsis 2020, eskiislahenduse avalik väljapanek ja arutelu toimusid novembris 2020.

Veebruaris kirjutas ERR, et terviseamet pole kooskõlastanud Rail Balticu Ülemiste ühisterminali detailplaneeringut, kuna ameti hinnangul on piirkonnas juba nii palju müra, et rohkem müra sinna lisada ei tohiks.

Tallinn teatas, et jätkab koostööd nii projekti koostajaga, ametite vahel kui ka riigi terviseametiga, et kasutusele võtta müra leevendavad meetmed, millega tuleb arvestada ka Peterburi tee rekonstrueerimisprojekti koostamisel.

Detailplaneeringu avalik väljapanek on kavandatud tänavu mai esimesse poolde. Juuni keskel on kavandatud planeeringu avaliku arutelu, mis kaasaks otseselt puudutatud kohalikke inimesi. Detailplaneeringu kehtestamine on kavandatud tänavu augustisse.