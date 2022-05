Rail Baltic kuulutab sügisel välja kaks põhitrassi lõikude hanget

Nähtav ehitus käib Tallinna lähistel Assakul, kus Rail Balticu trass hakkab läbi minema Tallinna - Tartu maantee alt. Praegu on ehitusmahud seotud peamiselt viaduktide ja ökoduktidega ning koondunud eeskätt Rapla maakonda, kust liigutakse Harjumaa poole.

"Sügisel kuulutame välja kaks suurt hanget, need on Rail Balticu põhitrassi ehituslõigud. Suurusjärk on umbes 12-kilomeetrised lõigud, üks on Harjumaal Ülemiste-Soodevahe kandus ja teine Harju ja Rapla maakonna piirist kuni Mälivereni," rääkis Rail Baltic Estonia juht Anvar Salomets.

Esmaspäeval allkirjastati ka uus koostöölepe transpordiametiga.

"Kui me seni oleme nende kaasabil ehitanud viadukte, mis asuvad riigimaanteedel, siis selle lepinguga me ühendame jõud Rail Balticu põhitrassi ehitamiseks," ütles Salomets.

"Me vaatame üle projekte, selle puhul me oleme ka tegelikult tellija ehk me viime läbi hanke. Püüame igati tuge pakkuda, kuna meil on täna suurem kompetentsikeskus kui Rail Balticul, nii et eks peame natuke seda ka ühiseks asjaks," rääkis transpordiameti peadirektor Kaido Padar.

Assakule tuleb ka Rail Balticu esimene kohalik jaam peale Ülemistet, milliseid peaks Tallinna ja Pärnu vahele mahtuma kokku kümme.

"Rae valla ja ümberkaudsete valdade ja nende elanike jaoks kujuneb selline transpordisõlm, mis ühest küljest hakkab koondama Rail Balticu transporti, teisest küljest näeme, et siia võiks tuua autonoomse ühistranspordikoridori, siit võiks saada bussiga edasi liikuda, miks mitte rendiautoga, tõukeratta võtta ja ka jalgsi Rae valda ühendavat kergliiklusteed pidi," rääkis Rae valla abivallavanem Anna Õuekallas.

Selle aasta Rail Balticu investeeringute maht on Salometsa sõnul veidi üle 70 miljoni euro.