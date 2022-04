Saksa välisminister Annalena Baerbock tuleb Eestisse visiidile

Tallinnas kohtub Baerbock välisminister Eva-Maria Liimetsaga. Kahepoolse kohtumise teemadeks on sõda Ukrainas, ettevalmistused NATO tippkohtumiseks Madridis ja energiasõltuvuse vähendamine Venemaast.

Päev varem viibib Saksa välisminister visiidil Riias, kus ta kohtub Eesti, Läti ja Leedu välisministritega.

Saksamaa valitsusjuht Olaf Scholz on praegu kasvava rahvusvahelise surve all, sest on viivitanud Ukrainale raskerelvade tarnimiseks vajaliku loaga. Vastupidiselt Scholzile on aga Baerbock kutsunud lääneriike üles varustama Ukrainat raskerelvadega.

"See on selge: Ukraina vajab rohkem sõjalist abi, eriti raskerelvastust," ütles Baerbock esmaspäeval EL-i välisministrite kohtumisel Luksemburgis, lisades, et "kohutav õudus, mida me iga päev näeme" Venemaa sõjas Ukraina vastu, on teinud relvaabi saatmise vajaduse "enam kui selgeks".