Saksa meedia oma välisministri Baltikumi visiidist: enesekriitika ja lubadused

Ministrit Baltikumi visiidil saatev ARD ajakirjanik märkis, et kolm päeva Balti riikides tähendab Saksa välisministrile kolm päeva selgitamist, mida Saksamaa teeb Ukraina sõja peatamiseks ja miks Saksamaa rohkem ei tee.

Ajakirjanik selgitas oma reportaažlikus ülevaates Saksa auditooriumile, et Eesti, Läti ja Leedu on küll EL-i ja NATO liikmed, aga neil on otsene piir Venemaa või selle eksklaavi Kaliningradiga. Seetõttu on hirm Venemaa agressiooni ees neis riikides suur ja seda mitte ainult pärast rünnakut Ukrainale. Baerbock tunnistas, et Saksamaa on neid muresid ja hoiatusi pikka aega ignoreerinud. Ja ta lubas seda muuta.

Roheliste poliitik on erinevalt mitmest valitsuskaaslasest avaldanud selget toetust, et Saksamaa peaks tarnima Ukrainale ka raskerelvi. Saksa meedia on näinud siin vastuolu ka kantsler Scholziga.

Teisipäeva õhtul Berliinis püüdis ta selgitada, miks Saksamaa kõhkles Ukrainale raskerelvastust tarnimast. Tema sõnul on Bundeswehri võimalused selleks jõudnud oma võimaluste piirile.

Baerbock argumenteeris samamoodi kolmapäeval ka Riias. Ta rõhutas, et Saksamaa tarnib Ukrainale süsteeme kaitseks Vene suurtükitule vastu. Ka soomusmasinad pole tema sõnul tabu. Kuid hetkel lihtsalt ei olevat midagi rohkem, mida kiiresti kohale toimetada.

Välisminister rõhutas korduvalt, et Saksamaa teeb oma partneritega tihedat koostööd. Kui partnerid tarnivad oma varudest midagi Ukrainasse, võib Saksamaa pakkuda sellele asendust. See jutt peaks veenma kriitikuid, et Saksamaa ikkagi panustab.

Välisminister Baerbock Riias. Autor/allikas: SCANPIX/EPA/TOMS KALNINS

Enesekriitiline välisminister

Kohtumistel tuli teemaks ka Saksamaa energiapoliitika, mis just Ida-Euroopa riikides on pälvinud kriitikat.

Baerbock palus Balti riikidelt mõistmist, sest Saksamaa-suguse suure tööstusriigi jaoks ei ole lihtne päevapealt loobuda Venemaa naftast ja gaasist.

Roheliste poliitik nimetas samas Saksamaa viimaste aastate energiapoliitikat "saatuslikuks". Ta oli enesekriitiline, kuigi tema ja ta partei on olnud Saksa uues valitsuses vaid vähem kui viis kuud.

ARD ajakirjanik märkis, et kolm Balti riiki on alati suhtunud väga kriitiliselt Saksa-Vene torujuhtmesse Nord Stream 2.

Leedu väitel pole nad aprillikuu algusest saadik Venemaalt gaasi enam ostnud ning Läti ja Eesti kavatsevad peagi eeskuju järgida. Ja seda ootavad nad ka Saksamaalt, isegi kui nad seda nii selgelt mikrofonide ja kaamerate ees välja ei ütle. Baerbock kinnitas vastu – Saksa valitsus tegeleb Venemaast energeetilise sõltuvuse vähendamisega ehk püsitakse samal teel, mis Balti riigid.

Baltikumi kogemustest õppimine

Saksa välisminister ei rääkinud Ukraina sõja kontekstis ainult relvadest. Tegemist on ka hübriidsõjaga, mis mõjutab otseselt Balti riike. Desinformatsioon on osa igapäevaelust.

Baerbocki sõnul oli selge: "Venemaa natsionalistlik pettekujutelm viib sotsiaalse lõhenemiseni."

Seetõttu soovib ta valitsusvälistelt organisatsioonidelt desinformatsiooni ja propagandavastase võitluse kohta rohkem teada saada. Ta ütleb, et Saksamaal oleks Balti riikide kaitsevõimest palju õppida.

ARD ajakirjanik pani ka tähele, et üks väheseid kordi, kui Baerbock esimesel Baltikumi külastuse päeval naeratas, oli hetk, kui ta osales pressikonverentsil Riia vanalinnas väikegildi hoones, mille klaasimaalingud meenutasid, et kunagi töötasid seal saksa käsitöölised. Baerbock tegi sellepeale ka üleskutse Saksa turistidele külastada Balti riike.