MKM-i kantsler Ando Leppiman asub juhtima Eesti Varude Keskust

Varude keskuse nõukogu liikme ja konkursikomisjoni esimehe Jaan Lepa sõnul on viimaste aastate kriisid oluliselt suurendanud Eesti Varude Keskuse rolli ning ootused uue juhatuse esimehe kandidaatidele olid väga kõrged.

"Nõukogu otsus Ando Leppimani kasuks valimisel oli üksmeelne," ütles Lepp.

Leppiman märkis, et keskuse roll on praeguses julgeolekuolukorras väga oluline. "Potentsiaalsed tarneraskused nii energia, toidu kui teiste toimetulekuks vajalike toodetega rõhutavad vajadust arukalt loodud varude ja suurema varustuskindluse järele," ütles ta.

"Riik on pannud varude keskusele kõrged ootused, et lisaks väga edukalt tagatud vedelkütusevarudele oleks meil kindlus ka teistes strateegilistes valdkondades. Lähema aja suuremad väljakutsed on maagaasi ja apteegiravimite varu moodustamine. Riigi tegevusvarud on osa julgeolekust ning vastase heidutusest," lausus Leppiman.

Leppimanil on magistrikraad Talinna Tehnikaülikoolist. Varasemalt on ta töötanud energiamajanduse eksperdina erinevatel juhtivatel kohtadel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis, Eesti Energias ja Põhjamaade Ministrite Nõukogus. Leppiman on Eesti Teaduste Akadeemia energeetikakomisjoni liige ja kuulub Tallinna Tehnikakõrgkooli nõunike kogusse.

Leppiman asub Eesti Varude Keskus tööle 9. maist ja temaga sõlmitud juhatuse liikme leping kehtib viis aastat. Ametisse asumiseni jätkab ta tööd majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantslerina.

Keskuse juhatuse liikmetena jätkavad ka senised liikmed Priit Enok ja Priit Ploompuu.

Eesti Varude Keskuse nõukogu korraldas ettevõtte juhatuse esimehe leidmiseks avaliku konkursi, millel kandideeris 44 inimest.