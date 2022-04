Venemaa katsetas mandritevahelist ballistilist raketti

Sarmat kuulub Venemaa järgmise põlvkonna rakettide hulka. See on mõeldud asendama Nõukogudeaegset mandritevahelist ballistilist raketti Voevoda, NATO-s tuntud kui SS-18 Saatan, vahendas The Guardian.

Sarmat on kavandatud vältima raketitõrjesüsteeme lühikese esialgse tõukefaasiga, jättes vaenlase seiresüsteemidele jälgimiseks väikese akna, suudab kanda mitut lõhkepead.

Põhja-Venemaal Plesetski kosmodroomil toimunud katsetus oli Venemaa kaitseministeeriumi sõnul edukas. "Sarmat on võimsaim ja pikima sihtmärkide hävitamisulatusega rakett maailmas, mis suurendab oluliselt meie riigi strateegiliste tuumajõudude lahingujõudu," seisis kaitseministeeriumi avaldus.

Venemaa president Vladimir Putin ütles, et see "tõeliselt ainulaadne relv tugevdab Venemaa relvajõudude lahingupotentsiaali, tagab usaldusväärselt Venemaa julgeoleku välisohtude eest ja paneb mõtlema need, kes agressiivse retoorika kuumuses üritavad Venemaad ohustada."

USA ametnike kinnitusel teavitas Venemaa katsetuse läbiviimisest eelnevalt Ameerika Ühendriike ning seda jälgiti tähelepanelikult, kirjutas CNN.

Pentagoni kõneisik John Kirby ütles, et USA ei pidanud katsetust Ühendriikidele ega selle liitlastele ohuks.

Ameerika Ühendriikide relvajõud katsetasid märtsis salaja hüperhelikiirusel liikuvat raketti. Pentagoni kinnitusel täideti katsetusega kõik seatud eesmärgid.

USA jättis märtsis ära oma kontinentidevahelise ballistilise raketi Minuteman III katsetuse, et vähendada tuumarelvastuse alaseid pingeid Venemaaga.