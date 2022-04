Reedel püsib ilm veel päikeseline, laupäevast läheb sajuseks

Reede on veel soe ja päikseline, kuid nädalavahetus algab sajuselt ning see jätkub ka uuel nädalal.

Reede öösel on taevas selge. Puhub idakaare tuul 3 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kraadist kuni +5 kraadini.

Hommik on samuti selge ja sajuta. Puhub nõrk idakaare tuul ning temperatuurinäit jääb 3 ja 6 kraadi vahele.

Päeval on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Tuul on muutliku suunaga 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 kuni 16 kraadi, meremõjuga rannikul 5 kraadi ümber.

Järgnevad päevad mööduvad aga vihmaselt. Laupäeval jõuavad Eestisse esimesed sajupilved ning sadu jätkub ka uue nädala alguses. Kuni esmaspäeva ööni on ka tuuled pisut kurjemad ning temperatuurid võrreldes käesoleva nädalaga pisut langevad, kuid jäävad siiski päevasel ajal kümne kraadi ligidale.