Parempoolsed loodavad suveks erakonna valmis saada

"Täpset kuupäeva pole me määranud, aga oleme kokku leppinud, et erakonna asutamiseks vajalik liikmete arv saab kokku enne suurt suve," ütles Vanaselja ERR-ile.

Praegu on Vanaselja sõnul Parempoolsetes üle poole erakonna registreerimiseks vajalikust 500 liikmest.

"Täna käib aktiivne töö nii organisatsiooni ehitamise kui ka liikmehõive suunal. Liikmed on jagunenud mitmesse erinevasse töörühma ning enamik valdkondi on leidnud omale vastutajad. Meie jaoks on hästi oluline kõikide liikmete võimalikult suur kaasatus ja kaasaegse erakonna loomine - seetõttu oleme ka näinud palju vaeva tehniliste lahenduste juurutamisel ja omavaheliste kommunikatsioonikanalite toimima saamisel. Täna saame öelda, et see kõik toimib kenasti," rääkis Vanaselja.

Vanaselja rääkis, et otsest kihutustööd liikmete värbamiseks ei tehta. "Meie eesmärk on koondada tarku ja tegusaid inimesi, nii et lihtsalt 500 liikme kiirkorras kokku ajamisest me hoidume ja poe taga isikukoode kogumas ei käi. Mingil määral teeme kindlasti ka reklaami ühismeedias, et võimalusest osaleda uue erakonna loomisel ka laiemalt teada anda. Kõik toredad inimesed, kes tunnevad, et parempoolne maailmavaade ja meie väärtused on neile hingelähedased, on meiega oodatud liituma," märkis Vanaselja.

Parempoolsete maailmavaade

Vanaselja rääkis, et Parempoolsetest saab tänapäevane, eestimeelne ja parempoolne erakond.

"Meie unistuses on Eesti haritud ja iseendaga hakkama saavate inimeste riik, kes tunnetavad oma vastutust ühiskonnas ja lähtuvad eesmärgist pärandada meie lastele parim võimalik keskkond. Iseendaga hakkama saavad inimesed vajavad vaba keskkonda, et jõukust kasvatada. Riigi roll on see keskkond luua ja mitte liigselt sekkuda või hulgaliselt makse koguda, et neid siis laialdaste toetustena laiali jagada," lausus Vanaselja.

Ta ütles, et Eesti siht peab olema esikoht maailma korruptsioonivabaduse edetabelis. Samuti et riigi oluline ülesanne on tagada jätkuvalt vaba turumajandus, aus riigisisene konkurents ning ettevõtete võimaluste laiendamine rahvusvahelises konkurentsis.

Vanaselja sõnul seisavad Parempoolsed avatud rahvusluse eest. "Me peame pühaks eesti keelt, kultuuri ja kogu rahvuslikku pärandit, mis teevad meist ja meie riigist ainulaadsed. Kuid meie rahvuslus ei ole tõrjuv kaitsepositsioon, vaid avatud ja kaasav. Loomulikult peab hariduse andmine olema eestikeelne lasteaiast alates, kuid eestlaseks ei pea sündima. Õppides ära keele ja austades meie kultuuri on eestlaseks võimalik saada kõigil, isegi kui nad sündisid teisel pool maakera," rääkis Vanaselja.

Vanaselja rõhutas, et olulisel kohal Parempoolsete maailmavaates on läänemeelsus, mis tähendab maksimaalselt tihedat koostööd nii Euroopa kui ka teiste partnerite ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

"Käimasolev sõda Ukrainas on ilmekas näide rahvusvahelise koostöö olulisusest, kus ühe riigi sõprade hulgast ja nende valmisolekust sind reaalselt toetada, sõltub otseselt sõja lõpptulemus," sõnas ta.

Vanaselja ütles, et Parempoolsed seisavad vaba, jõuka ja eestimeelse ühiskonna eest.