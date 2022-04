WSJ: USA väldib Kabajeva lisamist Moskva-vastaste sanktsioonide nimekirja

Möödunud on mitu nädalat, kui USA ja liitlasriigid kehtestasid esimesed karmid Moskva-vastased sanktsioonid. Sanktsioonide nimekirjas on Venemaa suurfirmad ja oligarhid. Sanktsioonide nimekirjas pole aga Kabajevat.

Kabajeva on endine iluvõimleja ja väidetavalt ka Putini elukaaslane. USA võimude teatel osaleb Kabajeva skeemis, mille raames varjab Putin oma varandust välismaal. USA ametnike teatel on Kabajeva jätkuvalt sanktsioonide võimalik sihtmärk.

USA võimud siiski muretsevad, et Kabajeva lisamine sanktsioonide nimekirja võib Putini jaoks olla nii suur isiklik löök, et see võib veelgi suurendada Moskva ja Washingtoni vahelisi pingeid, teatas The Wall Street Journal.

Kreml eitab igasugust suhet Putini ja Kabajeva vahel. Venemaa riigimeedia narratiivi kohaselt elab Putin peaaegu kloostrilikku elustiili, kus president tegeleb ainult riigijuhtimisega.

Eelmisel nädalal esines Kabajeva Moskvas festivalil. Tegemist oli tema enda nime kandva üritusega- Alina festivaliga.

"Igal perekonnal on sõjaga seotud lugu ja me peame need lood järgmistele põlvkondadele edasi andma. Venemaa võimlemine muutub rahvusvahelise isolatsiooni tõttu tugevamaks. Me ainult võidame sellest," väitis üritusel Kabajeva.

Lääne ametnikud väidavad, et ei tea Kabajeva täpset positsiooni Kremli hierarhias. Mõned ametnikud kahtlustavad, et ta võib oma läheduse tõttu Putinile olla üks riigi mõjukamaid inimesi.

USA julgeolekuametnike sõnul elas Kabajeva pikka aega Genfi lähedal uhkes häärberis. "Putini liitlased ajasid seal häärberis äri, nad saabusid ja lahkusid helikopteritega," ütles ajalehele The Wall Street Journal üks USA ametnik.

Kabajeva sündis Usbekistanis ja lahkus keskkoolist varakult, et tegeleda spordiga. Ta oli 21-aastane, kui võitis 2004. aasta Ateena olümpiamängudel kuldmedali. Tema nime mainiti esimest korda Kremli koduleheküljel 2001. aastal. Putin osales siis ühel spordiüritusel ja teda pildistati koos 18-aastase Kabajevaga.

Venemaa meedia spekuleeris 2008. aastal, et Putin ja Kabajeva on kihlatud. Umbes sel ajal lahkus ta võimlemisest ja sukeldus poliitikasse. Hiljem liitus Kabajeva meediaäriga. Lekkinud dokumentide kohaselt oli tema aastapalk 2018. aastal umbes 12 miljonit dollarit. Kiiresti said rikkaks ka Kabajeva sugulased, vahendas The Wall Street Journal.

2014. aasta Sotši taliolümpiamängude ajal oli Kabajeva olümpiatule tõrvikukandja. Putin väitis siis, et tema pole selle otsusega seotud.

USA ja Euroopa ametnike sõnul sõitis Kabajeva 2015. aastal Šveitsi ja sünnitas seal lapse. Ta viibis Euroopa ühes kallimas sünnituskliinikus. Putin kadus siis kaheksaks päevaks avalikkuse vaateväljast.