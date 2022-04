Transnistrias toimuvad teist päeva järjest tundmatute korraldatud rünnakud

Kaks plahvatust kahjustasid antenne, mille kaudu edastatakse piirkonnas Vene raadiojaamade saateid, teatasid Transnistria võimud.

"Teisipäeva, 26. aprilli varahommikul toimus Grigoriopoli rajoonis Maiaci külas kaks plahvatust. Esimene kell 6.40 ja teine 7.05," öeldakse separatistliku piirkonna siseministeeriumi teates. Ükski inimene plahvatustes viga ei saanud, aga antennid viidi rivist välja, lisas ministeerium.

Teisipäeval teatas Transnistria ka ühe oma sõjaväeosa ründamisest.

Slobodzei rajoonis asuvas sõjaväeosas toimusid teisipäeval plahvatused, teatasid separatistliku piirkonna võimud ning väitsid, et tegemist oli terrorirünnakuga.

Tegemist oli juba kolmanda sarnase intsidendiga sel nädalal. Telekanal TSV teatas esmaspäeval, et Transnistria julgeolekuministeeriumi juures toimus mitu plahvatust. Hiljem ütlesid siseministeeriumi esindajad, et tundmatud ründajad tulistasid julgeolekuministeeriumi hoonet granaadiheitjatest.

Transnistria president Vadim Krasnoselski kutsus esmaspäeval julgeolekunõukogu erakorraliselele istungile ning see otsustas kehtestada tunnustamata vabariigis kõige kõrgema terroriohu taseme ning rakendada täiendavaid julgeolekumeetmeid.

Moldova president Maia Sandu teatas ka omalt poolt, et kutsub lõunaks kokku riigi julgeolekunõukogu erakorralise koosoleku ning esineb pärast seda ajakirjanikele.

Vene presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov ütles teisipäeval Transnistrias toimuvat kommenteerides, et piirkonnast saabuvad teated valmistavad Kremlile tõsist muret.

Rünnakud võivad Moldova idaservas, vastu Ukrainat asuvas Transnistrias pingeid suurendada. Piirkonnas on Vene sõjaväebaas alates Moldova iseseisvumisest, kui regioon ennast sõltumatuks kuulutas ning sõjategevust alustas. Venemaa väitel on tegemist rahuvalveüksusega, kuid Moldova juhtkond on kutsunud Moskvat üles oma vägesid vastavalt lubadusele sealt ära viima.