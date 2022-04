Vare: pilt Transnistrias toimuva kohta tundub vastupidine Moskva versioonile

Ukrainaga külgnevas Moldova separatistlikus Transnistria piirkonnas, kus viibivad Vene väed, toimusid teisipäeval plahvatused raadiomastide juures ning ühes sõjaväeosas. Esmaspäeval rünnati väidetavalt Transnistria julgeolekuministeeriumi.

Vare rääkis "Ringvaates", et Venemaa väidab, et tegemist on olnud ukrainlaste provokatsiooniga selleks, et vallutada Dnestri äärne ja tugevdada oma positsioone.

"Need versioonid, mis on esitatud Vene poole pealt, ei lange kokku sellega, mis see pilt tegelikult tundub olevat. /.../ Tegelik pilt tundub vastupidine, sest plahvatustega koos toimus mitu imelikku asja," rääkis ta.

"Enne seda toimus rünnak granaadiheitjast, milliseid on relvastuses ainult Venemaal ja veel paaris Aafrika riigis, kuhu nad neid müünud on. Ukrainlastel ja moldovlastel neid pole," selgitas Vare.

"Rünnati kohalikku julgeolekuhoonet, mis on mõttetu tegevus kõigi parameetrite tõttu, mida on raske eetris seletada. Rünnati raadiomaste, mis kandsid edasi Vene propagandat. Seal veel leiaks mingi loogika, aga see ei muuda enam midagi. Miks peab neid õhku laskma," rääkis ta.

Kolmas plahvatus oli Vare sõnul väidetavalt Tiraspoli läheduses sõjaväelennuvälja juures.

Vare märkis, et kolmapäeval on tulnud teateid järjekordsetest plahvatustest või paukudest Transnistrias olevate Nõukogude Liidu aegsete sõjaväeladude juures.

"Nii et mine võta kinni. Väidavad, et Ukraina partisanid või diversandid seda teevad. Aga mida venelased vastu tegid? Nad lasid õhku osaliselt silla, mis ühendab mere ja Moldova vahel lahesoppi, seda kutsutakse Dnestri limaaniks ja selle üle on suur sild ja seda vigastati Vene tulerünnaku abil. Ja see viitab, et pigem tahetakse luua olukord, kus Ukraina jõud, mis on kontsenteeritud lõunarannikule, mis kaitsevad ka Odessat, oleksid seal kinni," arutles Vare.