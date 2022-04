Moldova parlamendiliige: näeme suuri pingutusi Moldova destabiliseerimiseks

Kuigi viimasel ajal on tulnud teateid plahvatuste kohta Moldova separatistlikus piirkonnas Transnistrias, ei ole Transnistria valitsus huvitatud Ukraina sõja laiendamisest, sest on äärmiselt haavatav, leiab Eestis viibiv Moldova parlamendi majanduskomisjoni esimees Dumitru Alaiba.

Alaiba sõnul tuleb Moldovas hoida rahulikku joont, et mitte anda sise- ja välisjõududele alust kasutada sõda enamaks.

"Näeme suuri pingutusi Moldova destabiliseerimiseks ja riigi lõhki ajamiseks, tõstes pingeid Transnistrias," ütles Alaiba "Aktuaalsele kaamerale".

"Selles rünnakus kasutati Venemaal toodetud relva, mida on vaid Venemaal, Transnistrias ja Gabonis. Ma ei arva, et inimesed Gabonist tulid seda tegema. Moldova sõjaväel ega valitsusel pole selliseid relvi. See oli väga kohmakas looming," rääkis ta.