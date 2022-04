Pakosta ei pea linnahalli konstruktsiooni uuendamist mõistlikuks

Tallinna linnavalitsus otsustas, et uute investorite leidmiseks veel konkurssi välja ei kuulutata. Kõige varem võib see juhtuda sügisel, kuid võib ka minna tunduvalt kauem.

"Tulenevalt sellest, mis seis on ehitusturul, mitte ainult Eestis, vaid kogu Euroopas, ja sellest, et ettevõtjatel on väga suur ebastabiilsus, siis ei ole mõtet välja kuulutada konkurssi, mis võib suure tõenäosusega läbi kukkuda või mille tulemused võivad olla nii linnale kui tegelikult ka inimestele läbi avaliku raha väga halbade tulemustega," selgitas abilinnapea Joosep Vimm.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul näitavad viimase uuringu tulemused, et linnahalli hoonekompleks hetkel ohtu ei kujuta. Linnahall on üks kahest suurest projektist, mis linnal plaanis.

"Kuna praegu meie jaoks prioriteediks on Tallinna haigla, siis me püüame leida ka täiendavaid vahendeid selleks, et projekti lõpuni viia. Ja üheks võimalikuks allikaks on ka need vahendid, mis on broneeritud eelarvestrateegias linnahalli renoveerimiseks," ütles Kõlvart.

Seda, et hoone hoopis lammutamisele võiks minna, Kõlvart ei usu. "Teadaolevalt tänaseks on ametlik muinsuskaitseameti seisukoht, et renoveerimine on ainuvõimalik lahendus, mahavõtmisest praegu juttu ei ole," ütles linnapea.

1. juulist muinsuskaitseameti peadirektorina alustav Liisa Pakosta ei pea aga linnahalli konstruktsiooni uuendamist maksumaksja raha eest mõistlikuks.

"Kui ühe hoone ehituskonstruktsioonid on ehitatud sedavõrd kiiresti ja sedavõrd lohakalt, et nad hästi turvaliselt enam ei püsi /.../ ja lisame sinna juurde, et see hoone, ehkki arhitektuurselt väga suurepärane, on ka arhitekti enda poolt pakutud, et võib-olla võiks muuta ja uuendada, ja ta on ehitatud ikkagi nõukogude aja propaganda hooneks, siis ma küll küsiks, kas me peaksime seda riikliku kultuuripärandina säilitama, teades, et selle kasutamine eeldaks kogu konstruktsiooni uuendamist," kommenteeris Pakosta.

Ta rõhutas, et lõppotsus tehakse Muinsuskaitseameti ekspertide ühise otsusena.