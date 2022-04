Tallinn pani linnahalli projekti riiulisse

Linnahalli projektiga ei ole mõistlik praeguse plaani järgi edasi liikuda, vaid projekti jätkamise üle tuleks otsustada, kui majandus ja poliitiline olukord on stabiliseerunud, investoritel on jälle võimalik teha kaalutletud otsuseid ning oma võimalusi ja riske adekvaatselt hinnata, märkis Tallinna linnavalitsus otsuses.

Tallinn palkas veebruaris ärinõustajaks KPMG Balticsi, kes pidi välja selgitama, kas ja kui palju on võimalikke investoreid, kes oleksid nõus koos Tallinnaga linnahalli renoveerima konverentsi- ja kontserdikeskuseks.

KPMG Baltics uuringust selgus, et investorid on muutunud ebakindlaks, kuivõrd ehitusettevõtjad ei ole ebakindlas olukorras valmis tegema pikaajalisi prognoose ega sõlmima fikseeritud hinnaga lepinguid. Investorite huvi vähesus aga tähendab seda, et et linnale partneri valimisel ei teki piisavat konkurentsi.

Tallinn ei tea praegu ka ise, kui palju on linn võimeline linnahalli renoveerimisse investeerima. "Valitsevas turuolukorras on muutunud võimatuks projekti realiseerimise kulu välja arvestamine, mistõttu on oluliselt suurenenud ka projektiga seotud riskid. Seega on linnapoolse toetuse võimalikkuse ja suuruse üle majanduslikult mõistlikum otsustada ning selles osas potentsiaalsete investorite ootusi täpsemalt kaardistada majandus- ja poliitilise olukorra stabiliseerumisel, et tagada linna vahendite otstarbekas kasutamine," märkis linnavalitsus kolmapäevases otsuses.

Tallinn tegi mullu sügisel ka ise ettevõtete seas turu-uuringu ning see näitas, et huvi on olemas, konkreetset huvi näitas üles neli ettevõtet, ütles toona Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

Kõlvarti sõnul on linna eesmärk linnahall renoveerida suure saaliga konverentsikeskuses, samas saalis peaks saama ka kontserte korraldada.