Suursaadik: Transnistria plahvatused tõid sõja algusega sarnase hirmu

Eesti suursaadik Rumeenias Ingrid Kressel Vinciguerra, kelle tööpiirkond on ka Moldova, ütles, et Transnistrias toimunud plahvatused tõid samasuguse hirmu nagu oli Venemaa Ukrainas alustatud sõja alguses.

Moldovast lahku löönud venemeelses Transnistrias on viimastel päevadel toimunud mitu rünnakut. Transnistria võimude sõnul ründavad neid ukrainlased.

Pingelises olukorras on karmistatud turvakontrolli Transnistria ja Moldova vahelises piiripunktis, mis on tekitanud pikad autojärjekorrad.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul üritab Moskva Transnistrias sõjalise tegevusega olukorda destabiliseerida. Zelenski väitel on piirkonnas sees olevad Vene üksused käsuootel. Vene väed on Transnistrias 1991. aastast alates.

Eesti suursaadik Rumeenias Ingrid Kressel Vinciguerra rääkis, et plahvatused tekitasid kohalikes samasugust hirmu nagu oli tänavu 24. veebruaril.

"Kui vaadata, mida kohalikud arvavad, siis see on paari päevaga muutunud. Esimestel päevadel kui plahvatused toimusid, siis hirm Moldovas oli sarnane situatsiooniga, mis oli sõja alguses 24. veebruaril," rääkis ta.

"Aga eile pärast julgeolekunõukogu istungit tuli (Moldova president) Maia Sandu välja avaldusega, kus kutsus rahvast rahulikkusele ja viitas, et plahvatuste taga võivad olla erinevad grupeeringud Transnistrias, seega mitte suunates näppu Venemaa peale nagu algselt kardeti," lisas suursaadik.

"See modus operandi, kuidas on toimetatud, ei näita ka Venemaa näppu, kelle tavalised provokatsioonid on väga verised. Need plahvatused toimusid esmaspäeval, mil oli õigeusu lihavõtte teine püha, kohas, kus inimesi, ohvreid pole. Ka need raadiomastid olid suhteliselt sovetiaegne vara, mis kedagi ei mõjuta," rääkis suursaadik.