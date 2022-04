Riigid on gaasitarnete katkemiseks valmis, kuid säästumeetmeid ei välistata

Gazprom teatas teisipäeval, et lõpetab maagaasi tarnimise Poolale ja Bulgaariale, sest nad ei nõustunud selle eest rublades maksma. Riigid ja Euroopa Liit on selleks valmistunud, kuid kohustuslikud energiasäästu meetmed pole tulevikus välistatud.

Gazpromi otsuse peale mitte müüa gaasi enam Bulgaariale ja Poolale jäi Euroopal üle vaid nentida, et nüüd on see siis käes.

"Bulgaaria ei pea läbirääkimisi surve all ega kummardades. Bulgaaria pole müügiks. Bulgaaria ei anna järele ühegi hinna eest ega ühelegi osapoolele," ütles Bulgaaria energiaminister Alexander Nikolov.

Ka Brüsselis käivitas Euroopa Komisjon riikide gaasi tarnepidavuse kindlustamiseks varem ettevalmistatud plaani ning Euroopa Liidu eesistuja Prantsusmaa kutsub kokku energiaministrid.

"Täna kukkus Kreml jälle läbi oma katses külvata erimeelsusi liikmesriikide vahel. Venemaa fossiilsete kütuste ajastu Euroopas saab läbi. Euroopa liigub energia küsimustes kiirelt edasi," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen

Gaasitarnete peatamiseks ollakse valmistunud ka Berliinis, mis Vene gaasist enim sõltub. Majandusminister Robert Habecki sõnul võib see viia ka majanduslanguseni.

"Me oleme olukorras, kus valitsus peab kõigiks stsenaariumiteks valmis olema. On ilmselt mõned, millele me mõelnud pole, ent arvestame kõige mõeldavaga ja teeme poliitilisi ettevalmistusi," sõnas Saksamaa majandus- ja kliimaminister Robert Habeck.

Ilmselt on paratamatus, et Vene gaasist lõigatakse lähiajal ära ka teisi riike ning hind tõuseb veelgi. Olukorraga toimetulekuks peavad enda osa andma kõik.

"See on olukord, mida saab eelkõige lahendada gaasihoidlatest lisamahtude võtmise abil ning ilmselt ka Euroopa Liidu siseste tarnetega kui solidaarsusmeetmed käivitatakse. Kui see probleem muutub Euroopas laialdasemaks, siis peavad riigid kehtestama teatud kohustuslikud energiasäästu meetmed," rääkis mõttekoja EPC analüütik Marco Giuli

Gaasi puuduse korral on müüjatel Euroopa Liidu seaduste kohaselt kohustus eelistada tavatarbijaid, ent nende teadlikkust tuleb lähiajal tõsta.

"Meil on väga vaja üle Euroopa Liidulisi kampaaniaid, et selgitada tarbijatele ja anda soovitusi mida nad teha saaksid. Me teame, et nad on valmis tegutsema, kuid paljudel juhtudel ei tea nad veel kuidas seda teha," sõnas Euroopa tarbijate organisatsiooni energiapoliitika ametnik Jaume Loffredo.