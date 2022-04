Politsei on trahvinud vaenu õhutavate veebipostituste avaldajaid

Praeguseks on juba olnud juhtumeid, kus inimesed on saanud sotsiaalmeedias levitatava info eest rahalise trahvi, näiteks üks Narva mees, kes õhutas vaenu veebis jagatud videos.

Punaku sõnul hoiab politsei silma peal sellel, kui keegi peaks tegema sotsiaalmeedias suurema üleskutse inimeste kogunemiseks, samuti ootab politsei, et sotsiaalmeedias toimuvatest üleskutsetest antaks neile teada. "Näiteks kui keegi ostab suuremas koguses Vene lippe, kui keegi tahab tellida z-tähega t-särke, andke meile teada. Kogu selles infosummas on Facebooki, Telegrami, Whatsappi keskkonnad kus inimesed suhtlevad, me ei ole igal pool. Kui märkate midagi, mis tekitab tunde, et meie turvalisus on kaalukausil, andke meile teada," rääkis Punak.

Agressioonisümboolikat ei tohi avalikel üritustel kanda, kuid sotsiaalmeediakontol sümbooliga eksponeerimisele politsei tõenäoliselt ei reageeri. "Aga kui sa tuled näiteks Postimehe uudiste alla kommenteerima, su profiilipildil on lint nähtav, sõnumid pooldavad Venemaa tegevust, siis see on tegevus, kus me sekkuma," kirjeldas Punak.

Punak märkis, et igale asjale pole mõistlik ega võimalik reageerida. Venemaa agressiooni toetavaid inimesi on Eestis üsna piiratud hulk. "Kui nad ikkagi oma meelsust avaldavad, siis ühel hetkel me jõuame nendeni, vestleme nendega ja anname teada, et see, mida nad teevad, ei ole okei. Kui inimesed ei saa aru ja jätkavad oma tegevust, siis kasutame mingeid sanktsioone selle suhtes."

Politsei võib ühendust võtta ka siis, kui inimene ei tooda ise agressiooni toetavat sisu, vaid pidevalt jagab teiste postitusi, mis on Venemaa tegevust toetavad. "Meie huvi on teada saada, mis on selle jagamise taga, mis on tema eesmärk. Aru saada, kas ta ise saab ka aru, et selliste sõnumite jagamine on propagandasõja toetamine," ütles Punak.

"Need sõnumid ja valeinfo on läbivalt olnud sama. Kuu aega tagasi hakati rääkima näiteks, et on juhtumid, kus ukrainlased lähevad iluteenuseid saama ja lahkuvad maksmata, öeldes, et nad on sõjapõgenikud. Need lood korduvad iga natukese aja tagant, lihtsalt kirjutaja on uus, väidab, et see toimus uues kohas või mingil muul ajal, aga see narratiiv on täpselt sama. Need lood ei ole leidnud kinnitust. Kui seda edasi jagad, annad sellele tõeväärtust juurde," kirjeldas Punak.

Politsei sekkub koheselt siis, kui levitatava info eesmärk on hirmu tekitamine, vaenu õhutamine, üleskutsed vägivallalele ja avaliku korra rikkumisele.

Karistused olenevad konkreetsest teost. "Vaenu õhutamise puhul räägime kuni 1200-eurosest rahatrahvist. Kui viimati tehti trahvi oli see 500 eurot, meil ei ole mõtet teha väikest trahvi nii olulise rikkumise puhul. Tõenäoliselt need trahvisummad saavad olema üsna krõbedad," ütles Punak.