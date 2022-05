Vaher 9. maist: politsei suurim relv on sõna, aga vajadusel oleme karmid

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ütles "Esimeses stuudios", et kui siiani on politsei agressiooni õhutavaid sümboleid kasutanud inimesi enamasti hoiatanud, siis mida 9. maile lähemale, seda rangemalt võib ka politsei sekkuda.

Vaheri sõnul ei ole politseil praegu sellist informatsiooni, et 9. mail soovib keegi korraldada suurt rongkäiku või vastuhakku. Siiski on politsei valmis provokatsioonideks.

"Sellist infot, et keegi midagi suurejoonelist korraldaks, mis võib lõppeda konfliktidega, meil hetkel ei ole. Millega me arvestame, on see, et paber on väga kuiv - üks väike säde ja konfliktid võivad tekkida. Selleks me loomulikult valmistume," sõnas ta.

Tema sõnul on politsei teinud palju ennetustööd selle nimel, et 9. mai oleks turvaline.

"Sõja algus, 24. veebruar muutis väga palju, nii ka Eestis. Alates sellest ajast oleme väga selgelt otsustanud, et sümboolikaga seotuga, just sellega, mis õigustab (Venemaa liidri Vladimir) Putini režiimi, tegu Ukrainas, kus tapetakse inimesi, tuleb tegeleda teistmoodi. Oleme seda ka teinud," lisas Vaher. Tema sõnul on politsei alustanud vaenuliku sümboolikaga seoses üsna palju menetlusi.

Kuigi politsei on alustanud vaenuliku sümboolika kasutamisega seoses ka hulga menetlusi, on politsei Vaheri sõnul siiani inimesi üsna palju hoiatanud. Vajadusel ollakse ka karm.

"Kõik need sümbolid, mis täna on Ukrainas Vene tankidel, Vene sõduritel, kes tapavad tsiviilisikuid, vägistavad ja röövivad, kõik need sümbolid kiidavad takka Putinit ja Putini režiimi. Ja tõepoolest, nende sümbolitega täna ringi käimine pole väärikas. Me läheme aina karmimaks. Me oleme olnud üsna hoiatavad üsna pikka aega, aga vajadusel oleme ka karmid," rääkis ta.

"Ennekõike politsei kõige suurem relv on tema sõna. /.../ Esimene meie jaoks on läbirääkimine. Kui see ei õnnestu, siis tulenevalt, kas see sündmus fikseeritakse, menetletakse hiljem, aga kindlasti sekkuma peame ja sekkumine saab olema 9. mail hoopis teistsugune kui see võib-olla on täna," sõnas Vaher.

Politseijuht kinnitas, et kõik avalikud koosolekud, mille eesmärk pole Putini režiimi õigustamine, on lubatud.

"Sõna on vaba, avalikud koosolekud on lubatud. Kuid kui selle eesmärk on õigustada sõda Ukrainas, siis see on keelatud. Õigustamise all võime ka pidada seda, kui keegi karjub või hüüab lauseid-sõnu, millega kiidetakse takka Putini tegu Ukrainas," selgitas ta.

Vaher tõdes, et 30 aasta jooksul lubatud 9. mai rongkäike ühe päeva või paari kuuga ära lõpetada ei saa. "Tilk tilga haaval. Mina usun sõna jõusse ja aina rohkem rääkides, näidates pilti reaalselt, mis Ukrainas toimub, siis inimesed ennast ka muudavad."