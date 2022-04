Kolonel Janno Märk: Ukrainas on sõjategevusega jõutud patiseisu

Vaatamata Vene vägede pidevale täiendamisele pole Ida- ja Lõuna-Ukrainas ei Ukraina ega Vene väed otsustavat edu saavutanud ning võib öelda, et jõutud patiseisu, ütles reedel kaitseliidu peastaabi planeerimisosakonna ülem kolonel Janno Märk.

Vene vägede peamisel rünnakusuunal Luhanski ja Donetski oblastis ehk idarindel pole nad otsustavat läbimurret ega edu saavutanud. Rindel on küll edenetud taktikalisel tasandil, kuid vallutatud territooriumi pole suudetud julgestada, ütles Märk.

Taktikalisel tasandil on Vene väed edu saavutanud Severodonetski, Popasna ja Rubižne linna suunal, kuid Ukraina väed on läbimurdeliinid kinni panna, lisas ta.

Võrreldes sissetungi esimeste nädalatega on Vene vägede taktika suurim muutus järjest kontsentreeritum ja süsteemsem suurtüki- ja muu kaugtuli. Samas on Ukraina väed olnud piirkonnas juba 2014. aastast saati ning seetõttu on end korralikult kindlustatud ja suurt probleemi suurtükituli ukrainlastele ei põhjusta, lausus Märk.

Ukrainlaste jaoks on idarinde puhul kriitilisel oluline, et Vene väed ei suudaks läbi murda teisel olulisel suunal, Harkivi-Izjumi suunal, sest see annaks Vene vägedele võimaluse Ukraina väed ümber piirata, lisas Märk.

Karkivi-Izjumi suunale on Vene relvajõud saatnud viimase nädalaga olulist täiendust. Märgi sõnul oli selle nädala alguse hinnang, et Venemaa on sellele suunale koondanud 22 pataljoni taktikalist gruppi. Izjumist on sellega suudetud avada kolm allrünnakusuunda ning ühega neist tahetakse endale võtta Slovjanski linna. Kuivõrd Ukraina väed on Slovjanski suunal headel kaitsepositsioonidel, üritavad Vene väed neist läänest ümber liikuda, ütles Märk.

Ukrainlaste andmetel on Vene väed toonud piiri äärde Belgorodi piirkonda lisaks kaks kuni viis Iskanderi patareid, mis kõik näitab, kuivõrd oluliseks Harkivi-Izjumi suunda peetakse, lausus Märk. "Ukraina poole pealt on absoluutselt kriitiline see suund kinni panna," ütles ta.

Lõunarindel ehk Zaporižžje ja Hersoni oblastis on Vene vägede lähim eesmärk võtta kontrolli alla kogu Hersoni oblast ning sealt on tulnud viimase nädalaga signaale, et Venemaa kavatseb seal moodustada järjekordse niinimetatud rahvavabariigi.

Transnistrias, kus viimase nädala jooksul on toimunud hulk sabotaaži- ja rünnakuakte, on olukord seni segane ning osapooled süüdistavad teineteist. Venemaa huvi ei piirduks ainult Transnistria, vaid kogu Moldova ja laiemalt sõnumi saatmisega Rumeeniale ja seega ka NATO-le, lausus Märk.

Sõjalises mõttes saab Venemaa kasutada sõjaväeealisi Moldova kodanikke oma vägedesse värbamiseks ning sealset territooriumi kaugtule jaoks, ütles Märk.

Kriitilised kümme päeva

Venemaa jaoks olulise tähtpäeva, 9. mai kohta ütles Märk, et Vene propagandamasina jaoks pole oluline, kas ka reaalselt midagi selleks ajaks saavutatakse.

"Välja kuulutatakse võit või kuidas iganes see formuleeritakse, sõltumata sellest," lausus ta.

Reaalses sõjategevuses võib see tähendada aga seda, et viimase nädalaga on Vene väed survet lisanud ja nende vägedega, kes lahingtegevusse on saadetud, suudetakse rünnakutempot hoida kümmekond päeva, lausus Märk.

"Ukraina vaatest on äärmiselt kriitiline see kümme päeva ära seista," ütles Märk, ja lisas, et tema hinnangul saavad Ukraina väed sellega hakkama.