Savisaar: parema jäätmekäitluse võti on omavalitsuste käes

Vastates küsimusele, kas reedeses Postimehes ilmunud väited, et Eesti prügimajanduses põletatakse veel rohkem prügi kui varem, vastas Savisaar, et "kus suitsu, seal tuld".

"Artiklis on juhitud tähelepanu olulistele küsimustele. Kui vaatame olukorrale otsa, siis enamus reeglitest pärineb 2009. aastast, aga vastab tõele, et aktiivset järelevalvet reeglite täitmisele pole. Seadusega ettenähtud aeg ümberkorraldusteks on nüüd ümber saanud ja praegu on mäng lõppväravas," rääkis minister.

Ta lisas ka, et kui vaadata jäätmekäitluse hierarhiat, siis põletamine on igal juhul parem kui ladestamine. "Tõsine probleem seisneb selles, et aastaks 2025 peame juba 55 protsenti jäätmetest võtma ringkasutusse. See vajab tõsist tähelepanu, sest täna me seda veel ei tee. Juhime sellele ka kohalike omavalitsuste tähelepanu, kellel biojäätmete kohustus peab olema täidetud hiljemalt järgmise aasta lõpuks, aga nad saavad seda ka juba täna teha," rääkis Savisaar.

Ta leiab ka, et tegelikult kõik peavad midagi oma käitumises muutma, et Eesti jõuaks ringmajandusliku eesmärgini. "Keskkonnaminister või -ministeerium seda üksi ei saavuta. Kõige suuremad võimalused selleks on kohalikel omavalitsustel, kes on inimestele kõige lähemal ja vastutavad korraldatud jäätmeveo eest. Minu idee oleks anda kohalikele omavalitsustele vajalikud tööriistad, et nad saaksid eesmärkide suunas liikuda. Seni on loodetud, et kõik jäätmekäitlusega seotud küsimused lahenevad turujõul ja imeväel, aga 10–20 aasta praktika näitab, et seda juhtunud ei ole," rääkis Savisaar.

Seni on jäätmekäitlejad tema sõnul olnud liiga mugavas olukorras. "Ükskõik, mis neile tuuakse, siis nad saavad selle ära panna "mäkke". Me (keskkonnaministeerium - toim.) ütleme, et see ei ole okei. Käitlejatest edasi liigub surve tarbija poole: kui ettevõte ei saa enam vanamoodi neid jäätmeid ära anda, siis neil tuleb neid teistmoodi koguda," selgitas Savisaar. Et see nii läheks, peavad kohalikud omavalitsused korraldatud jäätmeveo lepingud ümber tegema selliseks, et enam poleks võimalik segaolmejäätmeid ära anda.

Omavalitsused peaksid ka oma jäätmekäitluse eeskirjad viima seadusega kooskõlla, mida täna ei ole tehtud, rõhutas minister. Seejärel on vaja välja kuulutada uued jäätmeveo hanked, mis neid reegleid arvestavad.