Välisministrite sõnul on Soome ja Rootsi valmis süvendama sõjalist koostööd

Reedese kohtumise eesmärk oli hinnata, kas naaberriigid esitavad taotluse astuda NATO liikmeks samal ajal. Ajakirjanduses on spekuleeritud, et see võiks toimuda mai keskel, kui Soome president Sauli Niinistö on riigivisiidil Rootsis.

"Soome ja Rootsi on tihedalt suhelnud kogu kriisi vältel ja jätkame arutelusid, teineteise kursis hoidmist. Rootsi on meie kõige tähtsam kahepoolne partner. Arvestades käimasolevaid protsesse, siis oleks väga tähtis, et Soome ja Rootsi saaksid otsustada samas suunas ja samas ajaraamis, austades muidugi täielikult otsustamise sõltumatust," rääkis Soome välisminister Pekka Haavisto.

"Üldine mulje on see, et kui Rootsi ja Soome taotlevad, siis NATO liikmed reageerivad positiivselt, ja mitte üksnes seepärast, et Rootsi ja Soome oleksid siis julgeolekusse panustajad," sõnas Rootsi välisminister Ann Linde.