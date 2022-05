Eesti Energia asub taastama põlevkivi laovarusid

Maailmas on tõusnud nõudlus põlevkivi kui juhitava elektrienergia allika järele. Selleks, et vähenenud laovarusid taastada, värbab Eesti Energia uusi inimesi. Põlevkivitööstust toetab kasvav huvi õli- ja keemiatehase toodangu hankimiseks.

Põlevkivielektri nõudluse suurenemise tõttu on Eesti Energia laovarud vähem kui aastaga vähenenud neljalt miljonilt tonnilt kahele miljonile. Selleks, et laovarusid taastada, alustas ettevõte sel nädalal ettevõttes uute inimeste tööle värbamist.

"Meie teadlik valik oli kahel viimasel aastal, et me tootsime vähem, kui tarbisime ja kasutasime ladusid puhvrina. Nüüd teeme me selle nõudluse uuesti tasa. Me pigem toodame veidi rohkem, kui näeme lühiajalist nõudlust. See annab meile teatud paindlikkuse," ütles Enefit Poweri juhatuse esimees Andres Vainola.

Põlevkivisektoris tööd jätkub, sest 2025. aastal valmib Eesti Energial uus keemiatehas, millele sügisel pandi nurgakivi.

Kuna olemasolevad kaevandused hakkavad end lähikümnendil ammendama, siis tehakse plaane kolme uue kaevanduse käikulaskmiseks. Need on Estonia 2 ning Eesti Energia ja VKG koostöös rajatavad Oandu ja Uus-Kiviõli kaevandus.

Enne veel aga loodetakse kolmandal katsel ehk kuus aastat pärast algselt plaani minna Narva karjääris maa alla, kus tootmine on maapealsest soodsam.

"Me plaanime, et Narva allmaakaevandus peaks tulema pärast 2026. aastat. Selleks ajaks me tõenäoliselt Narva pealmaakaevandamise ammendame. Järgmise aasta alguses me dekonserveerime kaks draglaini just nimelt selleks, et jõuda 2026. aasta lõpuks Narvas nii kaugele, et saaks alustada Narva allmaaprojekti," rääkis Vainola.

Hoolimata sellest, et nõudlus põlevkivielektri järele on tõusnud, peaks lähiaastatel saabuma päev, kui Eesti Energias kasutatakse põlevkivi rohkem vedelkütuste ja keemiatoodete valmistamiseks. Praegu kulub riigiettevõttes 60 protsenti põlevkivist elektri tootmiseks.