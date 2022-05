Heiti Hääl: LNG-terminali läbirääkimised ei peaks käima läbi pressiteadete

Alexela nõukogu esimees Heiti Hääl tunnistas, et ettevõte on pidanud kaks kuud riigiga läbirääkimisi LNG-terminali rajamise osas, kuid eraettevõtja hinnangul on need toimunud vähikäigul. Ta lisas ka, et Elering ja Soome gaasisüsteemihaldur Gasgrid tegelevad turul eraettevõtja ülepakkumisega.

Hääl tunnistas Vikerhommikus, et kuuleb riigi plaanide kohta seoses rajatava LNG-terminaliga ajakirjanduse vahendusel.

"Mina olen vana aja inimene ja leian, et kui kaks osapoolt tahavad milleski kokku leppida soovivad, siis saavad nad laua taga kokku. Aga et see suhtlus käib pressiteadete vahendusel, see on Alexela jaoks tundmatu läbirääkimiste vorm. Ja ma ei oska seda pidada ka efektiivseks. Kaks kuud on riigiga läbirääkimised käinud, aga minu meelest vähikäigul," tunnistas Hääl.

Ta selgitas, et Alexela on tegelenud LNG-terminali teemaga juba 2009. aastast alates. Ettevõte on teinud uuringuid, käinud ka loodukaitsjatega kohut, et ehitusõigused kaile ja terminalile saada.

"Esimeseks kaheks aastaks on vaja rentida ujuvterminal. Selle paigutamiseks Lahepere lahte on vaja haalamiskaid merre. See tingis mõningaid projektimuudatusi, mis on nüüdseks ka tehtud. Usume, et sel nädalal saame omavalitsusest ka ehitusloa. Ehitajad on väljavalitud, materjalid ostetud. Tänasest nädala jooksul saame tehnikaga merre ja alustada kai ehitamist," rääkis ta.

Edasi on oluline ühendus Baltikumi gaasivõrguga, mida peaks tegema Elering.

"Kas ja millal nad seda teevad, ei oska mina öelda. Teine asi on ujuvterminal ise, mida me koos Infortariga üritasime maailma pealt tellima hakata. Neid laevu, mis selleks sobiks, on maailmas 17 tükki. Kokku on maailmas üle 50 ujuvterminali, aga kuna külma gaasi soojendamiseks kasutavad nad kõik merevett, siis enamus laevadest on mõeldud soojematele piirkondadele."

Nõudlus selliste laevade jaoks pole mitte ainult suur, vaid laevaomanikud on Hääle sõnul lausa "või sees", sest sõda Ukrainas on loonud neile uskumatu turu.

"Laevade rendihinnad on kahe kuuga kolmekordistunud ehk küsitakse, mida tahetakse. Tänaseks oleme aga jõudnud sinna, kus Elering ja Soome gaasisüsteemihaldur Gasgrid tegelevad turul eraettevõtja ülepakkumisega. Loomulikult ei lähe meie eelarve ning Eesti ja Soome riigi eelarvetega kokku."

Sügiseks kasvab inflatsioon 25 protsendile

Hääl selgitas, et LNG-turul on olukord, kus tootmist on rohkem kui tarbimisvõimekust. Alexela on tema sõnul suhelnud kümne tarnijaga ja seda hirmu, et midagi pole osta, ei ole. Probleem on Hääle sõnul selles, et LNG-kaubandus on seotud pikaajaliste lepingutega ja lepingute tegemisega on kiire.

Ettevõtja hinnangul on üks LNG-terminal lisaks Klaipedale piisav, et Soome ja Balti riigid saaksid Vene gaasita hakkama.

"Et Euroopal tervikuna õnnestuks vähem kui kahe aasta jooksul Vene gaasist loobuda, ma ei kujuta ette, kuidas see võimalik oleks."

Gaasi hinnast rääkides tunnistas Hääl, et arvab, et kui turule tekib täiendavat pakkumist, siis peaks see hinna alla tooma. "Et järgmine talv võiks tulla kergem kui möödunu."

Kui Euroopa jõuab otsuseni, et lõpetatakse ka Vene nafta tarnimine üldse, siis tõusevad Hääle sõnul kindlasti piirkonna hinnad.

"Kui meil aprillis oli 19 protsenti inflatsioon, siis jõuame me sügiseks 25 protsendi inflatsioonitempo juurde," prognoosis ta.