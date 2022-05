Putin Macronile: Lääs peab lõpetama relvade saatmise Ukrainasse

Élysée palee avalduse kohaselt kutsus Macron Putinit üles lõpetama Venemaa "agressioonisõda" ja ütles, et on valmis aitama saavutada konfliktile läbirääkimistel Ukraina suveräänsust austava lahenduse.

Prantsuse liider kutsus taas üles sõlmima relvarahu ja pidama läbirääkimisi Venemaa sissetungi põhjustatud sõja lõpetamiseks. Ta palus Putinil lubada Mariupoli linnas edasist evakueerimist.

"Prantsusmaa on kutsunud Venemaad täitma oma rahvusvahelist vastutust ÜRO julgeolekunõukogu liikmena, tehes lõpu sellele laastavale rünnakule," tsiteeris palee Macroni.

Möödunud kuul presidendiametisse tagasivalitud Macron on pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse Putiniga mitu korda rääkinud. Ta ütles, et on endiselt valmis töötama koos "pädevate rahvusvaheliste organisatsioonidega", et aidata lõpetada Venemaa blokaadi Ukraina Musta mere sadamates, et Ukraina saaks jätkata toiduainete eksporti.

Lääneriigid on Ukrainat Venemaa-vastases võitluses relvastanud. Teisipäeval teatas Ühendkuningriik veel 300 miljoni naela väärtuses sõjavarustuse täiendavast saadetisest.

Putin kutsus telefonikõnes Macroniga relvatarneid lõpetama, süüdistas Ukraina vägesid sõjakuritegudes Ida-Ukraina linnades, kus on suured alad Moskva toetatud separatistide kontrolli all.

Alates 24. veebruari Venemaa invasioonist on hukkunud või vigastatud tuhandeid inimesi, enam kui 5,5 miljonit ukrainlast on välismaale põgenenud.

Venemaa juht rõhutas, et on avatud dialoogiks Ukrainaga. Putin ütles ka, et Kiiev ei ole järjekindel ega valmis "tõsiseks tööks" konflikti lõpetamisel.

Kõne oli esimene kahe juhi vaheline vestlus alates 29. märtsist – enne väidetavate Venemaa julmuste avastamist Ukrainas Bucha linnas.