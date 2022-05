Politsei valmistub võimalikeks spontaanseteks provokatsioonideks 9. mail

Milline on politsei ohuhinnang 9. mai eel?

Sõda on loonud 9. maile uue tähenduse, mistõttu peame tõenäoliseks spontaansete provokatsioonide ja konfliktide tekkimist. Meie ülesanne on nende olukordade eskaleerumine ära hoida.

Kuidas politsei 9. maiks valmistub?

Oleme alates sõja algusest teinud aktiivset ennetustööd – andnud selge sõnumi, et sõjasümboolikal ja teistel Putini režiimi toetavatel tegevustel ei ole 9. mail eel, ajal ega ka pärast seda Eestis kohta. Vestleme inimestega, keda näeme kasutamas keelatud sümboleid ning palume need eemaldada. Pöörame tähelepanu ka sotsiaalmeedias toimuvale, sest nii nagu linnatänavatel, provotseeritakse agressiooni toetava sümboolikaga ja õhutatakse vanu ka veebis. Samuti võitleme väärinfo leviku vastu.

Konfliktide ennetamiseks keelasime üle Eesti ära kõik avalikud koosolekud, kus võidakse kasutada sõjasümboleid. See tähendab, et me ei luba toimuda rongkäikudel, kogunemistel ja kõnepidamistel, mis propageerivad sõda ja toetavad sümbolite, sõnade ja tegudega Putini režiimi sõjakuritegusid Ukrainas. Esialgu kehtib keeld kuni 10. maini ning vajadusel pikendame seda keeldu.

9. mail oleme väljas suurendatud jõududega, kuid täpsema ressursi planeerime vahetult enne 9. maid. Täiendavat ressurssi saame kaasata ka juhul, kui olukord peaks eskaleeruma.

Kui praegu teeme sümbolitega seoses ka palju selgitustööd, siis 9. mail oleme valmis nendele juhtumitele resoluutsemalt reageerima ning reeglina alustame väärteomenetluse. Väärteomenetluse saab läbi viia kohapeal või inimese kinni pidada ja toimetada politseijaoskonda. Samuti saab politsei rikkumistele reageerida ka tagantjärele, näiteks, kui info rikkumise kohta jõuab meieni sotsiaalmeedia kaudu.

Agressiooni toetava sümboli kasutamise eest saab inimest karistada rahatrahviga kuni 1200 eurot või arestiga. Keelatud avaliku koosoleku korraldamise eest karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. Politsei peab kinni inimesed, kes õigusrikkumisi toime panevad ning vaenu õhutavad, sh keelatud koosolekut korraldavad või inimesi agiteerivad.

Kas riigi suunised korra hoidmiseks 9. mail on piisavad? Kas äsjased seadusemuudatused annavad võimaluse kõik provokatsioonid ära hoida?

Politsei teeb kõik endast oleneva, et võimalikke konflikte ennetada. Selgitame avalikkusele, mis on 9. mail lubatud ja mis mitte. Oleme suhelnud ka erinevate kogukondadega, näiteks sõjaveteranidega, kohalike omavalitsuste ja koolidega. Meie sõnum on, et mälestamine pole keelatud, kuid see peab toimuma varasemast teisiti. Inimestel on lubatud minna kalmistule, asetada lilled ja langetada pea. Keelatud on agressorit toetavate sümbolite kasutamine ja tegevused, mis kiidavad Putini sõjategevust Ukrainas. Palume inimestel mõelda, mida sellisel kogunemisel osalemine Ukraina sõja kontekstis tähendab ning vältida provokatsioonidega kaasa minemist, sh mitte liituda sõda toetavate kogunemistega.

Üksnes seadusemuudatus provokatsioone ära ei hoia. Samuti ei saa politsei kõiki provokatsioone ära hoida, kuid teeme selle nimel ennetustööd ja oleme nendeks olukordadeks valmis. Harjutame ja mõtleme enda jaoks läbi võimalikud olukorrad, mis 9. mail võivad tekkida.

Kuidas politseil sel kevadel seni on läinud vaenusümboolika eemaldamisel ja provokatsioonide ärahoidmisel? Mis politseile selles kontekstis praegu kõige rohkem muret teeb?

Sõja algusest tänaseni oleme registreerinud umbes 300 sümboolika kasutamise juhtumit. Meie kõige tugevam relv on sõna. Palume inimesel sümboli eemaldada, seejuures selgitades, et nende sümbolite tähendus on muutunud ning neid ei tohi Eestis avalikult kasutada. Enamikul juhul on inimesed mõistvad ja eemaldavad sümboolika rahumeelselt, kuid oleme pidanud alustama ka ligi 40 süüteomenetlust. Enamasti on tegemist olnud Georgi lindi kandmisega või "Z" tähe joonistamisega näiteks hoonete seintele.

Viimasel nädalal (võrreldes varasema paari nädalaga) on märgata sõjasümboolika kasutamise juhtumite langustrendi.

Ühe lillemüügifirma tegevjuht saatis peaministrile kirja, milles küsis, kas punased nelgid on 9. mai eel ära keelatud, ja väitis ka, et politseinikud on käinud lillemüüjate juures punaste nelikide teemat uurimas. Mida politsei täpsemalt lillemüüjatega rääkis ning mida lillemüüjatelt oodatakse? Kas punaseid nelke tohib enne 9. maid müüa?

Politseinikud on ennetuse eesmärgil suhelnud erinevate lillemüüjatega, et tuletada neile meelde agressiooni õigustamiseks kasutatava sümboolika avaliku eksponeerimise keeldu. Varasematel aastatel on 9. mail kasutatud lillekimpe, mis on seotud kinni Georgi lintidega. Lillemüüjad on olnud mõistvad ning kinnitanud, et nemad Georgi linte lilledega kaasa ei pane. Samuti on mõned müüjad andnud ise teada, et ei paku müügiks ka nelke. Politsei ei keela ära ühtegi lillesorti ja ka 9. mail pole lähedaste mälestamine ühegi lillega keelatud, kuid seda tuleb teha ilma sõjasümboolikata.