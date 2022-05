Reformierakond vahetas vähem kui aasta enne valimisi peasekretäri

"Jään kindlasti tegevaks nii erakonnas kui poliitikas, aga tunnen, et aeg on organisatsiooni juhtimisse värskeid mõtteid tuua," teatas Keldo pressiteate vahendusel.

Ta lubas jätkata tööd erakonna riigikogu fraktsiooni aseesimehena, panustada riigikogu valimiste kampaaniasse ning valimistel kandideerida.

"Erakond on kindlatel alustel – meie rahaasjad on korras, ettevalmistus riigikogu valimisteks on alanud ja töö kampaaniaks, programmiks ja nimekirjade koostamiseks käib suure hooga," tõdes Keldo.

Suslov ütles, et juhtimiskogemus politseis ja Keila linnavalitsuses annab hea põhja teha uus samm suurde meeskonda.

"Peasekretärina saan panustada organisatsiooni käekäiku veel tugevamalt kui seni. Väljakutse teeb eriti huvitavaks eesootav valimisperiood. Eesmärgiks on viia Reformierakond tugeva meeskonnana riigikogu valimistele ja need taas võita."

Riigikogu valimised toimuvad 5. märtsil 2023.

Timo Suslov on Riigikogu liige alates 2020. aasta jaanuarist. Varem on ta töötanud Keila abilinnapeana ja juhtinud erakonna Keila piirkonda. Erkki Keldo töötas Reformierakonna peasekretärina kolm ja pool aastat alates novembrist 2018.