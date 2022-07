Erakonnad on alustamas riigikogu valimiste kampaaniaid

Riigikogu valimisteni on jäänud pisut enam kui pool aastat ning erakonnad on kas alustanud või alustamas valimiskampaaniat.

Riigikogu suurim opositsioonipartei Keskerakond on juba jõudnud end reklaamida ajalehe esikaanel. Peasekretär Andre Hanimägi ütles "Aktuaalsele kaamerale", et sügisel tutvustab Keskerakond oma seisukohti ja plakatid ilmuvad tänavatele enne valimisi.

Valimiseelsete oluliste teemadena nimetas ta tervishoidu, eakate hakkamasaamist ja maksudebatti.

"Me peame jätkama maksudebatiga. Me peame ütlema, millised need kohad on, kus on võimalik makse natuke rohkem tõsta selle jaoks, et anda nendele inimestele, kellele rohkem vaja, et luua seda sidusamat ühiskonda. Meie seisame astmelise tulumaksu eest," selgitas Hanimägi.

Võrreldes varasemate riigikogu valimistega tuleb Keskerakonna kampaania nüüd odavam.

"Tõenäoliselt jääb see kohaliku omavalitsuse (valimiste) maksumuse piiresse, mis on alla miljoni," ütles Hanimägi.

Peaministripartei Reformierakond saab kuu ajaga nii programmi kui ka nimekirja enam-vähem valmis.

"Tõsiselt kampaaniaks läheb tegelikult septembris, siis on suuremad tegevused oma programmi tutvustamiseks ja inimeste tutvustamseks. Septembris läheb lahti," rääkis peasekretär Timo Suslov.

Reformierakond on arvestanud kampaaniaks kaks miljonit eurot ning olulisemad teemad on Reformierakonna jaoks toimetulek ja julgeolek.

"Ja vähem oluline pole eestikeelne haridus. Selle koalitsiooniga on saanud punktid paika ja see on meie jaoks väga oluline teema," ütles Suslov.

Ühiskonnauuringute instituudi analüütik Art Johanson ütles, et valimiskampaania üheks osaks kujuneb erakondadele uue koalitsiooni moodustamine.

"Kindlasti on selline sisuline töö alanud, aga see, mis avalikkuses näha, on siis pigem koalitsiooni moodustamine, mis oli kindlasti nii sotsidele kui ka Isamaale osa tulevasest kampaaniast, mis mõjutab valimisi," kommenteeris ta.

Johanson ütles, et sügisel selgub, milliste teemade üle enne valimisi kõige suuremad vaidlused tulevad.

"Aga ma olen suhteliselt kindel, et energeetika ja hinnatõus on see põhiline," sõnas ta.

Riigikogu valimised on 5. märtsil.