EL-i kuuendas Venemaa sanktsioonide paketis on ka naftaembargo

Energiaimpordi kohta ütles von der Leyen, et see on täielik impordikeeld kogu Venemaa naftale, mere- ja torujuhtmetele, toornaftale ja rafineeritud naftale.

"Hoolitseme selle eest, et lõpetame Venemaa nafta impordi viisil, mis võimaldab meil ja meie partneritel kindlustada alternatiivsed tarneteed ja minimeerida mõju maailmaturgudele. Seetõttu lõpetame kuue kuu jooksul järk-järgult Venemaa toornafta ja aasta lõpuks rafineeritud toodete tarnimise," sõnas von der Leyen.

Sanktsioonid nõuavad aga 27 EL-i riigi ühehäälset toetust – Slovakkia on juba teatanud, et nad nõuavad erandit ning Ungari arvates on sanktsioonid energiatarnetele nende jaoks "punane joon".

Muud kavandatavad meetmed hõlmavad nimekirja kõrgetest sõjaväelastest ja muudest isikutest, keda süüdistatakse sõjakuritegude toimepanemises Butšas ning isikuid, kes vastutavad Mariupoli piiramise eest. Samuti piiratakse EL-is juurdepääs kolmele Venemaa riiklikule ringhäälinguorganisatsioonile, keda nähakse Kremli propagandatoruna.

Venemaa suurim pank SberBank arvatakse välja Swifti maksesüsteemist koos kahe teise suurema pangaga. "Selle käiguga isoleeritakse Venemaa finantssektor täielikult maailmaturust," ütles von der Leyen.

Samuti ütles von der Leyen, et Euroopal on Ukraina ees eriline vastutus ning pakkus välja ka ambitsioonika taastamispaketi Ukrainale.