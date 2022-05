Ohutusjuurdluse keskus soovib Estonia uuringuteks lisamiljonit

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus allkirjastas kolmapäeval käskkirja, millega eraldatakse 1,4 miljonit eurot parvalev Estonia esialgse hindamisega seotud allveeuuringuteks.

Tegu on teise osaga kolmest miljonist eurost, mille valitsus otsustas mullu aprillis allveeuuringuteks eraldada, ütles ERR-ile Arikas. Esimese osa, 1,6 miljonit eurot, eraldas rahandusminister mullu mais.

Samas on OJK taotlemas valitsuselt veel miljonit eurot. Arikase sõnul kaetaks osaga sellest rahast kallinenud kütus ja muutunud turusituatsioonist tekkinud kulud. "Teine komponent on lisauuringud, mida kavatseme võrreldes sellega, mida rohkem kui aasta tagasi planeerisime, teha umbes kolm korda enam," lausus ta.

Milliseid lisauuringuid täpselt teha tahetakse, avaldatakse siis, kui lisaraha taotlus jõuab valitsusse, ütles Arikas. Praegu seisab taotluse valitsusse jõudmine rahandusministri taga ning Arikas peab kiirel uuringute ajal, nagu ta ise ütles, tulema lisaraha vajadust Tallinna põhjendama.

Kolmapäeval eraldatud 1,4 miljoni eest tehakse tänavu neid uuringuid, mis olid juba varem plaanis, ütles Arikas.

Arikas ütles eelmisel nädalal ERR-ile, et sellel suvel viib OJK läbi kolm-neli erinevat mereuuringut. "Fotogrammeetrilise uuringu aeg on paigas, see toimub 13.–29. juunini. Järgmiste uuringute ajad selguvad ka peagi. Sel kevadel ja suvel planeerime oleme merel umbes 40 päeva, mis jaguneb mitme uuringu vahel," ütles Arikas ERR-ile.

Arikas rääkis, et praegu on põhitähelepanu uuringute ettevalmistamisel ning hangetel. "Kahjuks on mitmed hanked esimese korraga luhtunud. Seetõttu oleme pidanud korraldama uued, millest on tingitud ka osaline uuringute viibimine."

Kaks kuud tagasi ütles Arikas, et Estonia vraki juures tehakse ferromagneetilised uuringud, fotogrammeetria ja 3D-lasermõõdistamine ning merelised uuringud.

Arikase sõnul on tõenäoline, et põhiuuringute esialgsed tulemused selguvad hilissuvel ning sügisel.