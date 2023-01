Arikas: Estonia lõppraport võiks valmida 2024. aasta alguses

"Kui vaadata veel tegemata uuringute ja analüüside mahtu, siis võiks lõpparuanne valmida 2024. aasta alguses," ütles Arikas esmaspäeval riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon erakorralisel istungil.

Tema sõnul oleks hea veealuste uuringutega alustada võimalikult ruttu, sest talvel, külma veega on nähtavus parem, kuna sadet on vees vähem. Hea oleks need uuringud enne 20. aprilli ära teha, rõhutas ta.

Arikas selgitas, et plaanis on teha vraki juures üks uurimine ferromagneetilise sonariga ning teiseks oleks vaja ka siseneda veealuse robotiga autotekile, et uurida sealset olukorda. Tema sõnul on ferromagneetilise sonari uuringute hanke dokumendid juba ette valmistatud ning rahastuse otsustamisel saab sellega kiirelt edasi minna. Samuti oleks vaja mere põhjast üles tõsta ramp, et seda lähemalt uurida.

Samas möönis Arikas, et mereuuringud ei ole nii ajakriitilised, kuna vrakiga, mis on juba 28 aastat merepõhjas olnud, ei juhtu midagi. Märksa olulisem oleks tema sõnul teha ära intervjuud pääsenutega, kuna see on märksa ajakriitilisem, tõdes Arikas.

Rääkides uuringute rahastamisest, ütles Arikas, et Rootsi on vajaminevate uuringute rahastamiseks oma esialgse nõusoleku andnud ning kui ka Eesti ei suuda otsust kiirelt teha, siis esialgne rahastus peaks olema tagatud.

Arikas juhtis Eesti Ohutusjuurdluse Keskust (OJK) viimased kaks aastat ning juhatas koos Soome ja Rootsi ohutusjuurdlusasutustega eelmisel nädalal avaldatud esialgse hindamise vahearuande koostamist. Arikas on süüdistanud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi sekkumises keskuse sõltumatusse ning ebakõlades Estonia huku uurimise rahastamisel.

Arikas lahkub keskuse juhi kohalt ning selle uueks juhiks saab alates 1. veebruarist Märt Ots.