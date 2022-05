Wallace: Vene kindralid kardavad Putinit ja alustasid üksteise süüdistamist

"Peastaabi sõjaväejuhid on Putini ebaõnnestunud sissetungi patuoinad. Nad kardavad, et Putin korraldab sõjaväejuhtide seas puhastuse," ütles Wallace.

Lääne ametnike teatel on lahingutes hukkunud vähemalt üheksa kõrget Venemaa sõjaväeohvitseri. Ametnike sõnul saadeti nad rindele, et tõsta sõdurite võitlusvaimu.

"Kindralid proovivad rindel kaosesse korda luua. Nad teevad seda inimeste peale karjudes, kuid see ei anna parimat tulemust," ütles Wallace.

Venemaa kindralstaabi ülem Valeri Gerassimov külastas hiljuti vahetult rindejoone lähedale jäävaid alasid. Venemaa meedia teatel sai kindral Ida-Ukrainas Izjumi lähedal ka haavata. Üks kõrgetasemeline kaitseallikas lükkas need väited aga ümber ja väitis, et vigastada said hoopis Gerassimovi meeskonna liikmed, vahendas The Times.

"Putini lähedal pole kedagi, kes oleks soovitanud tal loobuda Ukraina vallutamise plaanidest. Kui venelased kukuvad kokku nii nagu Kiievi lähedal, võib olukord muutuda veelgi kaootilisemaks," ütles Wallace.

Wallace'i sõnul on võimalik, et Putin loobub 9. mail invasiooni nimetamisest "erioperatsiooniks" ja kuulutab siis Ukrainale ametlikult sõja.