Pronkssõduri juures käis pühapäeval tuhandeid inimesi

Kuigi enamus kimpe jõuab kalmistule ilmselt esmaspäeval, mattus juba pühapäeval pronkskuju esine lilledesse.

Konfliktide vältimiseks on ala piiratud aedadega ja ligi pääseb vaid ühistranspordiga.

Pühapäev oli politsei jaoks üldjoontes rahulik. Hinnanguliselt käis pronkskuju ees tuhandeid inimesi, kes enamus mälestas hukkunuid paari minuti jooksul rahulikult.

Päris ilma vahejuhtumiteta päev ei möödunud, kokku registreeriti kaks agressioonisümboolika kasutamist ja kolm muud provokatiivset juhtumit.

"Kaks juhtumit oli kaitseväe kalmistul ja kolm on olnud eemal. Nägime Georgi linti, nägime valget paela ümber käe, mida, tõsi, on Eestis vähem kasutatud, väga-väga üksikud korrad. Küll aga sõjas me näeme üha rohkem seda, et Vene sõdurid kannavad ümber käe seotuna sellist valget linti," lausus Põhja prefektuuri operatiivstaabi juht Roger Kumm.