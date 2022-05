Prantsusmaa loodab Ungariga Vene nafta embargos kokkuleppele jõuda

Elysée palee teatel jätkuvad kontaktid kõikidel tasemetel, et kindlustada kuues sanktsioonidepakett. Ungari on seni olnud kõige kriitilisem sanktsioonide suhtes, sest sõltub täielikult Vene gaasist ja naftast.

Ka Prantsusmaa Euroopa asjade minister Clement Beaune on lootusrikas, et kuuenda paketi heakskiit saabub kõikidelt riigijuhtidelt veel sel nädalal.

"Arvan, et saame sel nädalal kokkuleppe. See on meie eesistumise eesmärk ja selle nimel näeme tohutut vaeva. Komisjoni president (Ursula) von der Leyen oli Budapestis eile ja president Macron on aruteludel osalenud," rääkis Beaune.

"Olen veendunud, et kuues sanktsioonide pakett tuleb. Need on väga võimsad. Me taandume samm-sammult, esmalt Vene naftast ja siis üldisemalt Vene fossiilkütustest," sõnas Beaune, öeldes, et kokkulepe on ilmselt päevade küsimus.